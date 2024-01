Una gigantesca flamenca de 8 metros se cuela en la plaza del Callao de Madrid

Extrañeza y expectación ha sido las sensaciones que han experimentado aquellos que han pasado por la céntrica plaza del Callao de Madrid. ¿El motivo? Allí, en este emblemático lugar de la capital, madrileños y turistas se han topado con la enorme estatua de una bailaora flamenca.

Esta gigantesca flamenca mida nada más y nada menos que ocho metros de alto y 12 metros de ancho y no le falta todo lujo de detalles: peineta, clavel y, por supuesto, el mítico vestido de volantes rojo y con lunares blancos.

Junto a este monumental personaje que se ha colado en la plaza de Callao puede leerse la siguiente frase: "La gitana de la tele". Se trata de una clara referencia a las 'Muñecas de Marín' que se fabricaban en Chiclana de la Frontera. "Han estado decorando los televisores de media España durante décadas. Con el tiempo, cayeron en el olvido relegadas a condición de objeto-cliché. Esta muñeca gitana gigante pretende resignificar los estereotipos a taconazo limpio. Y es que ya va siendo hora de quitarse el polvo y saltar de la tele una vez", continúa la explicación del texto.

¿Qué hace aquí esta flamenca?

Esta impactante figura ha generado toda una ola de interés en redes sociales. ¿Qué ha llevado a esta flamenca a Callao? La explicación es bien sencilla: la marca de cervezas Cruzcampo ha querido recuperar esta muñeca como parte de su campaña.

Cruzcampo ha lanzado el spot 'Gitana', una historia en la que la clásica muñeca Marín despierta al oír "el acento es tu tesoro" cantado por Lola Flores y que llega tres años después de 'Lola', un spot protagonizado por la icónica artista de Jerez de la Frontera mediante inteligencia artificial.

El anuncio tiene su clímax en el encuentro entre la protagonista con Camarón de la Isla. Es más, incluso se puede escuchar la voz original del cantaor flamenco tres décadas después de su muerte gracias a un archivo sonoro inédito registrado en 1989 durante la grabación del disco 'Soy Gitano', en el que el artista dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo: "De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto".