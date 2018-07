Franco ya es reconocido como dictador en el Diccionario Biográfico

El Diccionario Biográfico digital presentado este jueves 3 de mayo en un acto que ha contado con la presencia de los Reyes de España ya recoge el término dictador en la entrada referida a Francisco Franco.

La ausencia de esta denominación en su vesión en papel generó controversia en el pasado. La presidenta de la Real Academia de la Historia (RAH), Carmen Iglesias, ha recalcado que se ha pedido a los historiadores y expertos que han participado en las más de 45.000 biografías que "lo hagan de la manera más objetiva posible". "Por supuesto que sí y es algo que además yo lo he dicho abiertamente y en mis libros desde el primer día: fue alguien que murió firmando penas de muerte", ha zanjado en una entrevista.

En la nueva edición digital, la entrada de Franco ha sido escrita por el historiador Juan Pablo Fusi, en lugar del medievalista Luis Suárez. "Las verdades absolutas no existen, pero sí verdades objetivas, y eso es lo que hemos pedido a nuestros autores, evitar la subjetividad", ha explicado la académica, quien no obstante ha reconocido que "habrá entradas que se pueden ir revisando" a lo largo del tiempo.

"En la medida en que avanzan las investigaciones, esto va creciendo: es una obra inacabada e inacabable, hay trabajo en la Academia para 300 años", ha comentado con humor Iglesias, quien ha reconocido que la polémica con el diccionario biográfico en papel por algunas entradas como las de Francisco Franco "taparon el esfuerzo" que supone sacar adelante una obra como ésta.

Con Cataluña ha asegurado que no se ha prestado más atención que con otras entradas, porque "su problema es de poder y no historiográfico". "Aunque sí se pueda ver la tergiversación en Cataluña con la Historia, que resulta escandalosa para los historiadores: se la han inventado, es una Historia falsa y mítica", ha añadida.

No obstante, también ha lamentado que se mire "con lupa" algunas determinadas épocas de la Historia española reciente, desde la Segunda República hasta la Transición. "En algún momento tienes que poner el punto cero para que las siguientes generaciones puedan vivir y, en este sentido, pensé que en los años 80 y 90 se había alcanzado en España. Que 70 años después vuelva a surgir esto es penoso", ha aseverado.20.000

Nuevas biografías a la espera

Iglesias ha insistido en el "carácter de referencia y no normativo" de este diccionario, que además de contar con las ya citadas 45.000 biografías, cuenta con otras 20.000 en preparación que la Academia de la Historia espera incorporar en una nueva edición el año próximo. La directora ha reiterado que la versión digital "se trata de una nueva planta" diferente a la edición en papel. Con un recorrido de más de 2.500 años --desde el siglo VI a. de C. hasta finales del siglo XX--, en esta ocasión se ha optado también por no incluir a personas vivas, sino solo fallecidos. "Los clásicos insistían mucho en ello y yo estoy de acuerdo: no se puede saber hasta el último instante de tu vida en qué vas a parar", ha ironizado.

Desde actores a pioneros del turismo

Los biografiados no serán solo personas conocidas ni "grandes personajes", sino que también "se hará hueco al ciudadano medio o a personas anónimas que han aportado mucho". Desde maestros de sordomudos en el siglo XVI a pioneros de la industria conservera en Galicia en el XIX, hasta gastrónomos, folclóricas o pioneros del turismo, entre otros.

También habrá especial atención a las mujeres, con protagonistas desde la Prehistoria y la Edad Media que "fueron olvidadas". Para Iglesias, en cierta manera este diccionario servirá de "antídoto contra la 'leyenda negra'" de España, aunque "tampoco es una leyenda rosa" -con entradas de magnicidas o asesinos en serio, por ejemplo-.

Para la realización del diccionario se ha contado con el apoyo y colaboración de empresas privadas como La Caixa y Telefónica --también de más de 500 instituciones- para desarrollar un buscador sencillo totalmente gratuito. La RAH también ha incorporado otro buscador más avanzado que conlleva una pequeña suscripción que ayudará a financiar el mantenimiento de la herramienta.