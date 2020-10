Las restricciones por la pandemia del covid-19 ha provocado la suspensión de las Fiestas del Pilar en honor a la Virgen. Los zaragozanos buscan este puente nuevas formas de celebrar su festividad acorde a las nuevas medidas impuestas para frenar la expansión del coronavirus.

Flores virtuales

La capital aragonesa, en Fase 2 desde el 8 de octubre hasta el día 14, no ha podido celebrar su tradicional Ofrenda de Flores este año para evitar las aglomeraciones y el aumento de los contagios en la comunidad. Esta costumbre se ha sustituido por una nueva iniciativa por la que los ciudadanos podrán dejar flores de manera virtual en la web 'www.ofrendadeflores.com'. La ofrende reúne a miles de personas para depositar flores y crear un manto para la escultura de la Virgen colocada en la Plaza del Pilar. En 2019, asistieron más de 800 grupos de oferentes, alrededor de 300.000 personas. El Ayuntamiento, en busca de alternativas, ha habilitado dispositivos electrónicos en cinco centros públicos para garantizar la participación de toda la ciudad y salvar la brecha digital entre los más mayores. "Este año no hay ofrenda, pero no nos vamos a resignar a no llevar flores a la virgen", afirmó el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

¿Dónde y cuándo acudir?

Los centros cívicos son los de San José, La Almozara, Universidad, Río Ebro y Delicias. Los ciudadanos podrán depositar sus flores de manera telemática los días 13, 14, 15 y 16 de octubre de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas y 17 y 18 de octubre de 10.00 a 12.00 horas. En la página web los oferentes podrán también pasear de forma virtual por la recreación de la Plaza del Pilar, con el sonido del gentío y las jotas como cualquier 12 de octubre. La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad civil y ha afirmado que este 2020 la Plaza del Pilar estará "en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas y en nuestros ordenadores".

Suplir los costes

Para salvar el déficit de la cuantiosa venta de flores anual, el Consistorio y la Asociación de Floristas de Aragón, han creado un concurso de balcones y terrazas con tres premios de 100 euros cada uno. Los participantes podrán compartir dos fotos en la red social de Instagram con el hashtag '#ofrendabalconeszgz'.

Medidas de control y vigilancia

Desde el Ayuntamiento recuerdan la importancia del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. "No puede, ni debe" haber celebraciones, ha afirmado el alcalde. Habrá controles de vigilancia en las riberas del Ebro y la zona de la Romareda para evitar aglomeraciones y botellones. El dispositivo policial controlará los aforos en los locales y terrazas. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suprimió la medida del Gobierno de Aragón de reducir el aforo al 50% en el interior de locales y restaurantes pero sí prohíbe el servicio en barra. En otros espacios cerrados sí se mantiene el 50% del aforo, como en la Basílica del Pilar. Esta medida también contempla la excepción en las actividades culturales que tengan una butaca preasignada.