Fiona Barton, cronista de sucesos durante 30 años, presenta en España 'La madre', su segunda novela

Con una dilatada carrera como periodista a su espalda, la británica Fiona Barton debutó como escritora en 2016 con 'La viuda', una novela que le valió reconocimiento mundial y en la que presentaba a Kate Waters, la perspicaz periodista a la que ahora enfrenta a un nuevo misterio en 'La madre'.

'La madre', editada por Planeta, es una novela encuadrada en el género 'domestic noir' (suspense en el seno del hogar, de lo cotidiano) y en la que cuatro voces femeninas van desarrollando la trama durante dos meses de 2012, cuando el periódico Evening Standard publica la noticia del hallazgo de los restos de un bebé. Un simple y misterioso párrafo en un diario que encuentra la periodista Kate Waters, al igual que le pasó a la propia Barton (Cambridge, 1957) durante su carrera como reportera, ha explicado hoy en un encuentro con medios.

"Yo encuentro la historia de la misma manera que hace Kate en la novela. Siempre he estado buscando la siguiente historia, como cualquier periodista, así que siempre miraba las revistas y los periódicos", ha comentado. Hace tiempo, la por entonces reportera encontró una noticia sobre el cadáver de un bebé en una publicación. "Me fascinó la historia, como le fascina a Kate. ¿Quién enterraría a un bebé y por qué lo haría? ¿Cuán desesperado hay que estar para hacer algo así?", se ha preguntado.

"El caso real se resolvió muy rápidamente, así que nunca pude escribir la historia. Cuando me puse a pensar en ideas nuevas para la nueva novela, esta fue una imagen que se quedó conmigo", ha apuntado Barton. Así surgió la trama de su segundo libro, 'La madre', que comienza con un escueto párrafo, al que muy pocos lectores prestarán atención, sobre el hallazgo de unos restos antiguos de un bebé en una zona de construcción de Londres.

Para tres mujeres, sin embargo, la noticia es imposible de ignorar: para la primera, es el recuerdo de lo peor que le ha pasado en la vida; para la segunda, la peligrosa posibilidad de que su secreto más oculto sea revelado. Y para la tercera, la periodista Kate Waters, que ya se enfrentó al misterio de 'La viuda', es la primera pista en una carrera para descubrir la verdad. Secretos guardados durante años, enterrados bajo tierra y en el fondo del corazón, saldrán a la luz para cambiar tres vidas para siempre. Barton ha reconocido que esta no era la primera opción para su segunda novela, que ya había empezado, aunque sus editores le recomendaron que siguiese con la historia de 'La madre', protagonizada por mujeres.

"Las mujeres son fascinantes. Siempre he estado interesada en el rol que juegan las mujeres en las historias. Los thrillers siempre han sido dominados por hombres, y por personajes masculinos. Las mujeres siempre son la asistente guapa, el cadáver en la cuneta... Y yo quería saber más de las mujeres que son parte de la historia", ha apuntado.

Galardonada con el Premio Nacional de Prensa de su país, ha trabajado en diarios como Daily Mail o Daily Telegraph, y en enero de 2019 publicará en Reino Unido su tercera novela, 'The Suspect' ('El sospechoso'), en la que, adelanta, volverá a contar con la fiel Kate Waters. "Kate nunca me va a dejar -ha reído la escritora-. Sí, está en la tercera, y, de hecho, está en el otro lado de los medios de comunicación. He cambiado los roles, ella va a ser la historia en la tercera novela", ha concluido Barton, que, con la escritura de 'La madre', ha aprendido a "no apresurarse" a la hora de escribir.