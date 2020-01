La 'cucaña' de Sagunto y la fiesta del pulpo en Bueu, comida y diversión para el 15 de agosto

Sagunto, en Valencia, celebra el 15 de agosto la tradicional 'cucaña'. El gran experto en el pueblo es Mariano. Ha logrado tres banderas y 400 euros. “Con este son 20 años en los que me he llevado tres casi todos los años. Tengo suerte”, relata exultante el protagonista.

También es día de pasear y mirar hacia arriba en Barcelona. Las calles se han engalanado para las fiestas de Gracia. Un espectáculo para la vista salvaje. Una viandante, entusiasmada con el color de las calles: “Mi familia me había hablado mucho de estas fiestas, pero aun así estoy impresionada. Me parece precioso”.

El pulpo en 36 variedades gastronómicas reina en Bueu, en Pontevedra. Con 4.000 raciones repartidas, aquí celebran la fiesta de la Virgen. Como dice la tradición "In Misa et in Mesa". “Pulpo con arroz, pulpo con queso, sin queso, con acelgas…”, enumera uno de los comensales de un restaurante de la zona.

La Virgen de la Paloma ha vuelto a bajar con poleas entre los madrileños en brazos de los bomberos de la comunidad y en Las Palmas de Gran Canaria anoche adelantaron el calendario. Allí para algunos el 15 de agosto ya es año nuevo. “Esta nochevieja vamos a hacer el agosto”, comenta una empleado de un local nocturno. Uvas y buenos deseos no faltaron.