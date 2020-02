¿Eres capaz de rapear tan rápido como Eminem? Acepta el reto 'Godzilla challenge'

Eminem ha lanzado un desafío a sus fans, el 'Godzilla challenge', el rapero invita a sus seguidores a intentar superar su velocidad de rapeo.

'Godzilla' es un tema del nuevo álbum de Eminem ' 'Music To Be Murdered By'. En el tercer verso de la canción el rapero se supera a sí mismo y bate un récord mundial al escupir en aproximadamente 31 segundos 224 palabras que contienen 330 sílabas en total. Esto viene a ser 10.65 sílabas por segundo y 7.23 palabras por segundo. Estos registros superan a los conseguidos también por Eminem en 2018 con 'Majesty' y también su famoso 'Rap God'.

'Godzilla' se ha situado en las primeras semanas en el número uno y ha superado con creces el millón de reproducciones, está claro que el tema gusta, queda ahora saber si los fans aceptan el reto. Por el momento, en Instagram ya se han animado varios seguidores.