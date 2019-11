Entrecejo y dientes de oro: la nueva imagen de la cantante Rosalía

Rosalía levanta tantas pasiones como odios a su paso. Lo que no podemos negar es que la artista se ha convertido en una prescriptora de tendencias, y no solo por su particular manicura.

Hace unos días, la cantante catalana presentó su último sencillo, 'A palé', un rap con sonidos muy diferentes a los que nos tiene acostumbrados y que podría tratarse de una respuesta a los que la critican.

Más allá de la letra, sin duda lo más llamativo fue la estética de la artista. En el videoclip, Rosalía luce unas cejas postizas al estilo de Frida Kahlo y unas fundas de oro en los dientes.

"Las cosas siempre han estado ahí, uno nunca se inventa nada, y el unicejo me gustaría que se pusiera de moda, así nos depilaríamos menos", confesó a LOS40 minutos antes de convertirse en la gran triunfadora de 'LOS40 Music Awards'.

A estos premios, al igual que los 'Grammy Latinos 2019', ambos celebrados durante los últimos días, la artista también acudió con un entrecejo a lo Frida Kahlo y unos dientes de oro que llamaron la atención de los asistentes.

Referencias a sus últimos accesorios

El 'grill dental', como se denomina la funda brillante que cubre los dientes, ha sido un accesorio vinculado a la cultura hip hop desde los raperos neoyorquinos de los años 80. La artista podría haber rescatado el extravagante accesorio para completar una 'estética de calle', completando su 'look' con chándales y sus características uñas infinitas.

El entrecejo hace referencia, sin duda, al de Frika Kahlo. Rosalía podría haber adoptado esta apariencia para defender las ideas de la mexicana que usaba las cejas como símbolo de lucha contra el machismo de la época.

No sabemos si se trata de una moda pasajera o si veremos a la cantante durante mucho más tiempo con estos accesorios. De lo que no tenemos duda es que todo lo que Rosalía toca, se convierte en oro.