Elton John y Lady Gaga dan un concierto sorpresa en Los Ángeles

El cantante Elton John ha dado un concierto sorpresa en West Hollywood, en Los Ángeles, ante miles de fans, que han quedado aún más conmocionados al ver que también Lady Gaga salía al escenario. El músico británico cantó en el aparcamiento de lo que antes era la histórica tienda de discos Tower Records, como un gesto de agradecimiento a la ciudad por permitirle celebrar cada año su fiesta posterior a la gala de los Oscars en la que se recaudan fondos para si fundación de lucha contra el Sida.



Unas 2.000 personas pudieron asistir a este concierto, que fue gratuito y que había sido anunciado con muy poca antelación para evitar una gran concentración de gente. Duró 70 minutos y Elton John cantó junto a Lady Gaga temas clásicos como 'Bennie and the Jets', 'Tiny Dancer' y 'Your Song'. También algunas canciones de su más reciente álbum, 'Wonderful Crazy Night'.