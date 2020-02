La elegancia vintage y minimalista de Penélope Cruz arrasa en la alfombra roja de los Oscar 2020

Si hay algo en lo que España y su industria del cine consiguió triunfar claramente en la ceremonia de los Premios Oscar 2020 fue en el estilismo encabezado, sobre todo, por Penélope Cruz. Mientras que en los Premios Goya acudió con un diseño floral de Ralph & Russo y el pelo recogido, para la gala celebrada en el teatro Dolby de Los Ángeles decidió acudir a su firma de cabecera, Chanel, para deslumbrar. Y tanto que si lo consiguió.

En este caso su elección fue un vestido negro de Chanel perteneciente a la colección de 1995. El diseño caracterizado por la asimetría con falda de tul en la parte inferior lleva tres de los iconos de la 'maison' francesa. En primer lugar, el color: El negro. Tan característico de la firma. Posteriormente, las perlas, que en este caso fueron colocadas como cinturón. En último lugar, la flor. Sin duda, uno de los elementos más recurrentes de Chanel y que tienen una explicación de lo más romántica. Se dice que Chanel incluía siempre camelias blancas -como la que llevó anoche Cruz- porque su amor, Boy Capel, siempre se las regalaba como prueba de amor. Todo un acierto de conjunto por el que todos los críticos de moda han decidido nombrarla como la más elegante de los Oscar 2020.

Pero, la actriz española no solo deslumbró con su vestimenta, también con su peinado al cual no nos tiene muy acostumbrados. Cruz acudió a la alfombra roja con una melena lisa y suelta muy en la tendencia de lo que también se vio en otras actrices que pasaron por la alfombra roja. Penélope Cruz siempre suele apostar por los recogidos para citas importantes pero con este nuevo peinado ha conseguido un look muy juvenil y muy poco encorsetado que casa a la perfección con el ambiente que se respira en Los Ángeles. Por último, también se comentado mucho su maquillaje, que en tonos naturales y minimalistas, ha sido considerado todo un acierto total.

Otra actriz que también apostó por esta tendencia vintage de recuperar grandes diseños de la historia de la moda fue Margot Robbie que acudió con un diseño también de Chanel pero de 1994 también en tonalidades negras pero con una perla en el centro del escote. Junto con Natalie Portman, las tres consiguieron acaparar todos los flashes de la alfombra roja.