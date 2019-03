'El Guardaespaldas' llega a Madrid como el musical de la temporada

'El Guardaespaldas', el thriller protagonizado por Whitney Houston y Kevin Costner, llegará el 28 de septiembre al Teatro Coliseum de Gran Vía en forma de musical, con Maxi Iglesias e Iván Sánchez turnándose como escoltas de una desconocida Fela Domínguez en el "papel de su vida", Rachel Marron.

"Estoy 'ahorita' en un punto en el que los nervios se convierten en magia", ha explicado la actriz y cantante mexicana (Ciudad de México, 1989), que llega a España para protagonizar el papel "de su vida" en "El Guardaespaldas", una producción de Stage Entertainment, la misma de 'El rey León'.

Reconoce que, aunque "ha tenido la suerte" de escuchar a Houston (1963-2012) desde que era pequeña, una artista "irrepetible e inigualable", no había visto la película dirigida por Mick Jackson hasta hace unos días, una "distancia" que le ha ayudado a crear a su propia Rachel Marron.

Aquella que cantaba el mítico tema 'I Will Always Love You', que Domínguez interpretará en inglés, todas las canciones son en versión original en este musical dirigido por Carline Brouwer, junto a otros cortes igual de conocidos, como 'Run to You', 'Queen of the Night' o 'I Have Nothing', un tema "espectacular" a juicio de Domínguez.

"Todo el mundo lo conoce y espera a que suene, y además es muy complejo", comenta la cantante, hija y nieta de músicos que ha crecido y vivido siempre en un ambiente puramente musical y que, a pesar del pánico escénico que asegura que padece, admite que le ayuda a disfrutar más las actuaciones en el escenario.

Debutó en el género musical en 2015, en el papel de Nala en 'El Rey León' en su país natal, y "ha renunciado" a ese montaje para aceptar este trabajo, una "oportunidad única en la vida" para ella.

Quien también debutará en las tablas será Maxi Iglesias, actor madrileño que se dio a conocer en la serie 'Física o Química' en 2008, y que ahora se sube por primera vez a los escenarios para interpretar, turnándose semanalmente con Iván Sánchez, al estoico guardaespaldas Frank Farmer, oportunidad con la que está "encantado".

"Me habían avisado de que el teatro engancha, y es verdad", reconoce el actor, y añade que con un papel tan "marcado" por su frialdad, ni él ni Sánchez se pueden "venir arriba" y "contagiarse" por la energía del resto del elenco, compuesto por 30 actores y bailarines.

Sánchez, que en Estados Unidos ha trabajado con actores como Donald Sutherland y William Fichtner, subraya que aunque los dos "guardaespaldas" conocen la película "perfectamente", no se trata de "copiar" el personaje de Costner.

"Cada uno le da un toque personal al papel", añade Sánchez, que comparte escenario, además, con Damaris Martínez, Armando Buika, Alberto Cañas, Dani Tatay, Juan Bey y Javier Martínez.

'El Guardaespaldas' es un thriller centrado en la reina del pop y candidata a un Óscar Rachel Marron, quien comienza a recibir inquietantes amenazas de un desconocido. Para protegerla no hay nadie mejor que Frank Farmer, un ex agente de los servicios secretos norteamericanos cuya fuerte personalidad chocará con ella.

De caracteres opuestos, las fricciones entre ellos serán constantes, llegando incluso a hacer peligrar la integridad de Rachel, pero todo cambia en el momento en el que ambos se dan cuenta de la atracción mutua que sienten.

'El Guardaespaldas', con versión en castellano de Alberto Conejero, cuenta con libreto de Alexander Dinerelis, y conserva la partitura original de la versión del musical que se estrenó en Londres en 2012 y que ha cosechado un gran éxito en lugares como Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Italia, Australia y Holanda.