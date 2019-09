Después de triunfar en el pasado Festival de Venecia, la película 'El Joker' podrá verse en el resto de salas a partir del próximo viernes 4 de octubre.

A pesar de lo que podría darnos a entender el título del largometraje, no se trata de la clásica historia de superhéroes ni del típico villano. Joaquin Phoenix da vida en Joker a un humorista enfermo y desequilibrado que, ante la falta de éxito y sobre todo de respeto, un día estalla. Una vuelta de tuerca al villano de 'Batman' en una película que logra ser una perfecta parábola sobre oprimidos y poderosos.

Su protagonista, Joaquín Phoenix, no solo se ha entregado al papel psicológicamente sino que también físicamente. Perdió algo más de 20 kilos para poder encarnar al archiconocido villano. "Sientes hambre, debilidad, pero no imaginé esa sensación de fluidez, podía mover mi cuerpo como antes no había podido. Y de esos movimientos empezó a emerger parte del personaje", asegura el actor nominado a tres Óscars y ganador de un Globo de Oro.

En el Festival de Venecia el film fue galardonado con el León de Oro y parece que no será el único. Todo se verá en a lo largo de la próxima temporada de premios, en la que promete convertirse en una habitual.