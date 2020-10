Un ejemplar de `Harry Potter y la Piedra Filosofal´ llevaba 20 años reposando en una estantería de la casa de un jubilado inglés en Luxemburgo, hasta que el hombre cayó en la cuenta de que se trataba de uno de los primeros de la saga. Ahora, la casa de pujas Hansons lo sacará a la venta el próximo martes por un valor de 50.000 libras, que se traduce en un total de 55.000 euros.

El libro del mago más famoso del siglo XXI fue comprado en 1997 por el hombre con la intención de enseñar inglés a sus hijos. Por casualidad, leyendo una noticia en la BBC se dio cuenta de que se trataba de una de las primeras 500 ediciones que dieron luz a la novela. El británico, incrédulo, quiso asegurarse y contactó con Jim Spencer, experto en antigüedades en Hansons, quien le confirmó la gran noticia.

"Me sorprendió mucho, pero no pude creerlo hasta que Jim Spencer me confirmó que era uno de entre los 500 primeros ejemplares que existen del libro en el mundo", dijo sorprendido el hombre tras un comunicado publicado por la casa de subastas.

El experto en antigüedades admitió, según EFE, que la historia le conmovió mucho, pues se trataba de un libro comprado hace más de 20 años para dar clases de inglés a sus hijos. Ahora, con el dinero que gane de la subasta, el británico residente en Luxemburgo ayudará a comprar una casa a su hija.

¿Cómo descubrieron que era uno de los primeros ejemplares de Harry Potter?

Existen varias métodos de identificación para una primera edición de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal'. Concretamente la usada para este ejemplar, publicado en Bloomsbury en 1997, se hizo a través de su curioso número de identificación: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Teóricamente, esta primera edición tiene un valor de entre 20.000 y 30.000 libras (25.000 y 35.000 euros), pero Spencer está convencido de que su dueño puede llegar a ganar hasta 50.000 libras (55.000 euros), sobre todo por el buen estado de conservación de la novela.