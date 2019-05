¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo todos los años?

El mundo Star Wars celebra su gran día y no ha elegido la fecha por tratarse del cumpleaños de la mítica saga, sino el día que mundialmente se ha instaurado en honor a la también conocida como Guerra de las Galaxias se debe a un juego de palabras en inglés.

La mítica frase 'May the Force be with you', o lo que es lo mismo, 'Que la fuerza te acompañe', es una de las más recordadas de la historia del cine. En alusión a ella, los fanáticos de la saga decidieron instaurar este día por el parecido fonético en su pronunciación inglesa "May the 4th be with you".

Se cree que la primera vez que se utilizó esa frase fue en el periódico inglés 'The London Evening News', cuando Margareth Tatcher fue elegida como primera ministra el 4 de mayo de 1979. "May the Fourth Be with You, Maggie" fue el titular elegido, aplicando el famoso juego de palabras entre Star Wars y la fecha.

La frase alterada comenzó a utilizarse año tras año y en 2011 se produjo la primera celebración oficial del Día de Star Wars en Toronto, Ontario, Estados Unidos.

El 4 de mayo se ha convertido en un día en que la comunidad fan mundial de Star Wars se reúne y celebra eventos en honor a la mayor franquicia de entretenimiento surgida hasta el momento. Star Wars marcó un antes y un después en el género de la ciencia ficción y desde su nacimiento se ha convertido en un fenómeno de masas que no ha parado de evolucionar con el paso de los años.

Entre las dos trilogías, la saga ha obtenido 89 premios entre Oscars, BAFTA y Globos de Oro

La saga fue concebida por el guionista, director y productor de cine George Lucas. La primera película se estrenó el 25 de mayo de 1977, bajo el título Star Wars: Una nueva esperanza con actores como Mark Hamill, Harrison Ford o Carrie Fisher. En un principio los enterados del cine no las tenían todas consigo, Lucas enseñó la cinta a los directores Brian de Palma y Spielberg antes de su estreno; el primero le aconsejó que no la estrenase y el segundo le aseguró que seria un éxito mundial. Ya se sabe quien acertó.

La banda sonora de la primera película, compuesta por el imprescindible John Williams, es la más vendida de la historia del cine. Los efectos y los escenarios futuristas hicieron de ella un éxito de taquilla aún a pesar de que sólo una de sus escenas fue generada por ordenador.

De sorpresa, a fenómeno

Pronto se convirtió en un fenómeno mundial por lo que su director decidió involucrarse en la financiación de las dos secuelas que completaron la llamada trilogía original, Star Wars: Episodio V-El Imperio contraataca y Star Wars: Episodio VI-El Retorno del Jedi, a las que se incorporaron nuevos actores como Billy Dee Williams, Frank Oz e Ian McDiarmid, y que fueron estrenadas en intervalos de tres años, en 1980 y 1983 respectivamente.

Dieciséis años después llegó a los cines Star Wars: Episodio I-La amenaza fantasma, este film supuso el primero de una nueva trilogía ambientadas en los años previos a la anterior. Entre su reparto destacaron figuras como Natalie Portman, Hayden Christensen, Samuel L. Jackson y Christopher Lee. Esta segunda trilogía se completó con los títulos Star Wars: Episodio II-El ataque de los clones y Star Wars: Episodio III-La venganza de los Sith, estrenadas otra vez en intervalos de tres años.

Disneyland se convierte por completo en un reino galáctico

En éxito de las 6 películas fue increíble. Entre las dos trilogías la saga han obtenido 89 premios entre Oscars, BAFTA y Globos de Oro. Solo entre 1978 y 1986 se vendieron 250 millones de figuras de los personajes de la película. Y en total entre los 6 títulos se han generado aproximadamente 5510 millones de dólares (4.215 millones de euros) que han convertido a la saga en la tercera más exitosa por detrás de James Bond y Harry Potter.

En 2008 la productora de George Lucas, Lucasfilm realizó una serie generada totalmente por ordenador Star Wars: La guerra de los clones, que se situaba entre los episodios uno y dos y que dio paso a una serie de éxito en EE.UU.

Sin embargo, la particular 'combulsión en la Fuerza' de Star Wars se produjo en octubre de 2012, cuando Walt Disney adquirió a Lucasfilm y anunció la producción de una nueva trilogía conformada por los episodios VII, VIII y IX, el primero de los cuales se estrenará en 2015. También están en el horno proyectos televisivos.

Otra consecuencia de la venta de Lucasfilms fue la desaparición de Lucasarts. Disney, que en los últimos años ha reestructurado su división de videojuegos, decidió deshacerse de Lucasarts después de unos 30 años de historia. La factoría de los sueños licenciará Star Wars para que otras compañías desarrollen videojuegos protagonizados por jedis y siths.