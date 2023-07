Día del Reggae: ¿cómo surgió este estilo musical?

El reggae es un género musical que surgió en Jamaica en la década de los 60, aunque tuvo varias etapas desde que se creó. Este estilo de música comenzó siendo ska, luego, se vinculó al rocksteady y desde el año 1969 hasta el 1983 se denominó reggae.

Este estilo musical le dio un mayor protagonismo al bajo eléctrico y se vinculó con el movimiento rastafari por el sonido y las letras de las canciones de los cantantes y grupos reggae que se dedicaban a este género.

El 1 de julio de 1994 se empezó a celebrar el Día Internacional del Reggae para conmemorar este tipo de música y movilizar a las emisoras de radio de Jamaica para que impulsaran a la música y a los músicos locales. Cada primer día del mes de julio, la capital jamaicana recibe a miles de fans y artistas de todo el mundo que se reúnen allí para homenajear al reggae durante toda la jornada.

La impulsora de esta celebración fue Andrea Davis, una jamaicana que se inspiró en el discurso que dio Winnie Mandela, en el año 1992, en el que se decía que el reggae era un estilo musical que permitía "dar aliento, inspirar y unir". A raíz de este impulso, el reggae se expandió por todo el mundo y la UNESCO otorgó al reggae el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 29 de noviembre de 2018.

Uno de los artistas que más expandió el reggae por todo el mundo y que extendió el movimiento rastafari, generando miles de fieles a esta corriente espiritual, fue Bob Marley.

En su corta vida, Bob Marley se convirtió en el impulsor del movimiento rastafari y en el cantante de reggae con más proyección. Sus discos vendían millones de copias y sus letras siguen triunfando en la actualidad. Llegó a publicar 18 álbumes entre los años 1965 y 1984. Su último disco, Legend, se lanzó en 1984, tres años después de su fallecimiento.

Otros artistas que despuntaron como cantantes de reggae son Dennis Brown, Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Peter Tosh o Prince Buster. Asimismo, grupos que pasaron a la historia de este género musical fueron Toots and the Maytals, The Pioneers, Inner Circle o The Wailers, la banda de Bob Marley. Además, el artista estadounidense Johnny Nash fue el primer cantante en poner el reggae en las listas de éxitos de Estados Unidos, en el año 1968 con el sencillo Hold Me Tight.

Para celebrar el Día Internacional del Reggae, la mejor opción es escuchar música reggae en directo o una lista de reproducción en la que aparezcan los referentes de este estilo musical. ¡Feliz Día del Reggae!