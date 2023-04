Día del Niño en España: ¿por qué se celebra este día?

De la misma forma que existe el Día del Padre y el Día de la Madre, los niños también tienen su día conmemorativo en el calendario.El origen de esta celebración data del año 1919. Recién terminada la Primera Guerra Mundial, Eglantyne Jebb una activista de origen británico, decidió luchar por crear conciencia en la población londinense sobre la necesidad de proteger y cuidar a todos los niños hambrientos, huérfanos y refugiados de la guerra.

En el año 1924, la activista junto a la fundación Save the Children y la Cruz Roja, elaboró la Primera Declaración de los Derechos del Niño. En abril de 1959 se modificó y aprobó en la Asamblea General de la ONU la Declaración de Principios Universales del niño, aunque esta declaración no tenía aún legalmente carácter vinculante y no fue hasta el año 1989, que el texto fue ratificado.

¿Qué se celebra y por qué es tan importante este día?

El Día del Niño es una celebración global que tiene como objetivo recordar que todos los niños del mundo tienen derecho a la salud, la educación y protección, independientemente del lugar donde hayan nacido. Es un día en el que también hay que poner en valor el trabajo de las personas que trabajan para que cada día, millones de niños y niñas tengan un futuro mejor. Los derechos que se reflejan son: el derecho a vivir, a tener una familia, a la educación, a una religión, a la salud, al amor, a una identidad y a un nombre.

Es muy importante celebrar este día porque, según Plan Internacional, todavía existen en el mundo 58 millones de niñas y niños sin escolarizar. Los datos indican que el 35% de los menores de 5 años no están registrados, un porcentaje que alcanza el 65% en el Sur de Asia. Además, tristemente, una de cada tres niñas estará casada antes de cumplir 18 años.

¿Por qué se celebra un 15 de abril?

La Organización de Naciones Unidas escogió la fecha del 20 de noviembre para celebrar este día al coincidir con la Declaración de los Derechos del Niño. La ONU dejó que cada estado eligiese la fecha de celebración para su propio Día Mundial del Niño. Es por eso que en España se celebra un 15 de abril y no un 20 de noviembre. No obstante, este día se celebra en todo el país exceptuando en la Comunidad de Madrid, donde el Día del Niño se celebra el segundo domingo de mayo.

¿Qué hacer el día del niño?

Lo mejor que puedes hacer para celebrar el Día del Niño es pasar tiempo con ellos, hacerles saber de forma verbal y física que son muy amados e importantes. Salir a pasear con ellos, llevarlos al parque a jugar, leer juntos un cuento… actividades que refuerzan su infancia con recuerdos y momentos especiales.