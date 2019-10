No tienen poderes y tampoco visten con antifaz ni capa. Aunque no lo parezca, ellos, los profesores, son los verdaderos héroes en nuestra vida. ¿Quién no recuerda a algún profesor o alguna profesora que de pequeños teníamos en la escuela? En la vida estamos de paso, es obvio, pero el recuerdo que deja un profesor en su alumno es para toda la vida.

Como cada 5 de octubre, la UNESCO reconoce, desde 1994, esta fecha como el Día Mundial del Docente. En este día sirve para reconocer el papel fundamental que desempeña un maestro dentro de la educación, cuya base se forma mayoritariamente en las escuelas, gracias a su brillante labor.

Porque sin los profesores, no hay educación. Y sin educación, no hay futuro. ¡Felicidades a todos y todas los profesores y profesoras!