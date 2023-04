Día Mundial de la Danza: 7 películas que no debes dejar de ver si te gusta bailar

La danza es un arte que trasciende barreras culturales y geográficas, un lenguaje universal que nos une a todos. En este Día Mundial de la Danza, se celebra la belleza y la magia de la danza, homenajeando esta disciplina y a todos los que se dedican a ella. Cada 29 de abril se celebra con motivo del nacimiento del bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, el considerado como padre del ballet moderno.

Siete películas sobre la danza

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Danza te recomendamos 7 películas que no debes perderte:

Dirty Dancing (1987): esta película cuenta la travesía de una joven llamada Baby, que se enamora del instructor de baile Johnny Castle en unas vacaciones de verano. La película cuenta con una banda sonora increíble y algunas de las escenas de baile más míticas de la historia del cine. Tiene segunda parte y aunque es una historia paralela, con distintos personajes, es una película excepcional.

Singin' in the Rain (1952): este clásico de Hollywood se basa en Don Lockwood, un famoso actor y bailarín de cine mudo que se enamora de una actriz llamada Kathy Selden. La película es la creadora de una de las escenas de baile más icónicas de la historia del cine, la famosa secuencia de "Singin' in the Rain”.

Footloose (1984):esta película cuenta la historia de Ren McCormack, un joven que llega a vivir a una pequeña ciudad donde el baile está prohibido. Con una destacada banda sonora, la cinta presenta fascinantes coreografías de baile.

Billy Elliot (2000): Billy Elliot es el protagonista de esta drama. Billy sueña con convertirse en bailarín profesional a pesar de la oposición de su familia y de la sociedad en general. Estupenda película, salpicada por toques de comedia costumbrista en la que se destaca a Jamie Bell por su grandísima actuación como protagonista.

La La Land (2016): la película que ostenta el récord a la más nominada, junto con Titanic y All About Eve, cuenta la historia de Mia y Sebastian, dos jóvenes que se enamoran mientras persiguen sus sueños en Los Ángeles. Destaca su cuidada escenografía y su banda sonora.

Flashdance (1983): aunque en un inicio no tuvo una buena acogida por parte de la crítica, posteriormente se convirtió en una película mítica de la historia del cine. Está basada en la historia de Alex Owens, una joven que trabaja como soldadora durante el día y como bailarina exótica durante la noche. Su banda sonora, compuesta por Giorgio Moroder, presenta destacadas canciones como Maniac y Flashdance... What a Feeling, ganadora de un Oscar.

Cisne negro (2010): es una película de suspense dirigida por Darren Aronofsky. Esta cinta cuenta la historia de una bailarina brillante que compite por el papel principal en una producción de 'El Lago de los Cisnes'. La película explora los desafíos emocionales y psicológicos de la vida de un bailarín de ballet.