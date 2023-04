Día Internacional del Beso: Los 5 besos más famosos en la historia del cine

Los besos pueden darse de muchas maneras, transmitir diferentes emociones y envolver diversos sentimientos: amor, amistad, pasión, cariño... No solo son importantes para la pareja, sino también sirven para reforzar la amistad y recordar los vínculos familiares. Como nos gustan tanto y nos dan tanto placer y bienestar, ¡hoy celebramos el Día Internacional del Beso!

Para celebrar este día tan especial, en este post recordamos algunos de los besos más famosos de la historia del cine. ¿Te acuerdas de alguno en especial que te haya marcado en tu vida? ¡Ojalá recibas hoy un “beso de película”! ¡Feliz Día del Beso!

Descubre los beneficios de los besos

El objetivo principal del Día del Beso es recordar el simple placer de besar, pero también los múltiples beneficios que tienen los besos. ¿Quieres descubrirlos?

Aparte de provocar placer, sensación de bienestar y de estar asociados a momentos felices, los especialistas afirman que los besos también reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, disminuyen las dolencias y alargan la vida. Al igual que sucede con los abrazos, otra de las muestras de cariño más destacadas.

Por otro lado, también los besos favorecen la salud bucodental, ya que estimulan la producción de saliva. Y una mayor cantidad de saliva ayuda a combatir la placa bacteriana, la principal causa de caries y otros problemas para la salud de los dientes y el resto de la cavidad oral.

Y, por último, los besos hacen trabajar los músculos de la cara y, de esta forma, se queman calorías. Durante un beso apasionado, trabajan entre 23 y 34 músculos faciales, que pueden adoptar hasta 112 posturas y consumir hasta 26 calorías por minuto.

Los 5 besos más famosos en la historia del cine

Una cinta memorable que encierra todo lo que podemos desear de un clásico es 'Lo que el viento se llevó', donde no podía faltar un amor apasionado y lleno de vaivenes, como el de Scarlett O'Hara diga y Clark Gable. ¡Cómo olvidar ese mítico beso repleto de sentimiento!

Continuamos con el cine clásico. En este caso, nos centramos en unas de las películas de Audrey Hepburn por excelencia, la mítica 'Desayuno con Diamantes'. Es imposible olvidar a la actriz junto a George Peppard besándose bajo la lluvia con su gato entre los dos.

Otro de los besos más famosos del cine de superhéroes contemporáneo es el que ocurre entre Tobey Maguire (Peter Parker) y Kirsten Dunst (Mary Jane Watson) en la primera película de 'Spiderman'. ¿Quién puede olvidar ese beso boca abajo mientras llueve? Sin duda, una de las escenas más emotivas que nos regaló el director Sam Raimi.

Disney también nos ha ofrecido uno de los besos más bonitos de la historia del cine en la película 'La Dama y el Vagabundo'. La escena del espagueti entre la perrita de raza Cavalier King Charles Spaniel y el adorable perro mestizo Golfo a la luz de las velas fue muy especial. Se trata de las secuencias más recordadas y valoradas del séptimo arte.

Aparte de ser una película emblemática que no se olvida con facilidad y que nos transporta a principios del siglo XX, 'Titanic' nos ha marcado por muchos otros motivos. Uno de ellos es el esperado beso entre un jovencísimo Leonardo Di Caprio y una consolidada Kate Winslet. La gran voz de Celine Dion en ‘My heart will go on’ hizo que esta canción se convirtiera en una de las más reconocidas del mundo del cine.