Lo viejo nunca muere para los amantes de la música. Este lunes se celebra el Día del disco de vinilo, discos -algunos únicos- que tuvieron un lanzamiento comercial en el pasado pero que hoy siguen valiendo una fortuna.

En muchos casos, los discos de vinilo han pertenecido a generaciones de familias. Colecciones de discos que quizás hayan pertenecido a tu abuelo o a tu padre. Desde Antena 3 Noticias te contamos cuáles son los discos de vinilo más buscados:

1. God Save The Queen - Sex Pistols (1977)

Sex Pistols | Sex Pistols

Es el disco de vinilo más buscado. Sólo se conocen nueve copias de las 25,000 unidades de 'God Save the Queen', que sobrevivieron a la corta duración de Sex Pistols. La gran mayoría fueron destruidas por la propia compañía discográfica poco después de su creación. Según los relataron, la emblemática banda de punk solo duró seis días antes de que sus extrañas actitudes pusieran fin a su trabjo. Adquirirlo cuesta alrededor de los 10.000 euros.

2. Please Please Me - The Beatles (1963)

Portada de 'Please Please Me', álbum debut de The Beatles | Agencias

Los Beatles son el grupo 'reliquia' de los discos de vinilo. A lo largo de toda su carrera musical, este grupo británico siempre ha arrasado con las masas en cada país que ha visitado. 'Please Please Me' está valorado por más de 4.000 euros.

3. Hank Mobley - Hank Mobley (1957)

Hank Mobley | Hank Mobley

Hank Mobley está considerado como uno de los vinilos más buscados dentro de la música soul. Y es que, en la actualidad, el jazz no pasa de moda para muchos amantes de la música. Según los coleccionistas, el disco cuesta más 2.500 euros.

4. Wil Malone - Wil Malone (1970)

Will Malone | Will Malone

Este disco de vinilo es, para muchos coleccionistas, uno de los más caros debido a la escasez de copias que se encuentran a la venta. Apenas tuvo distribución en la década de los 70, y su precio es de 2.000 euros.

5. The Rolling Stones - The Rolling Stones (1964)

'Satisfaction' de los Rolling Stones | antena3.com

Son, sin duda, unas de las bandas de músicas más conocidas de todos los tiempos a nivel mundial. El buen estado de los discos de vinilo han hecho que los bancos de inversión y los empresarios se interesen por este trabajo. El precio ronda los 1.250 euros.

6. Led Zeppelin - Led Zeppelin (1969)

Led Zeppelin | Led Zeppelin

Led Zeppelin lanzó un número limitado de este trabajo durante sus maravillosos años de buena música, lo que convierten a sus discos de vinilo en una de las colecciones más difícil de adquirir. Su precio, según la funda del disco, puede superar los 1.200 euros.

7. Three Parts To My Soul - DR.Z (1971)

Dr.Z | Dr.Z

Es, en opinión de muchos coleccionistas, uno de los discos más raros. Por ese motivo, se ha convertido en uno de los diez discos de vinilo más buscados en el mundo. Cuesta 1.200 euros.

8. The Open Mind- The Open Mind (1969)

The Open Mind | The Open Mind

Según los expertos, este trabajo es una joya para el mundo de los vinilos. El estado y la calidad de su contenido, sitúa el precio de este disco por encima de los 900 euros.

9. Fly Away - Agincourt (1970)

AGINCOURT | AGINCOURT

Peter Howell y John Ferdinando lanzaron cuatro álbumes en los años 60 y 70 que triunfaron debido a la escasez de lanzamientos de discos que hubo en aquellos tiempos. Temas como 'Fly Away' siguen siendo el objetivo para muchos amantes del vinilo. Su precio ronda los 900 euros.

10. 2001 Kazoo's - Mr. Magic (1982)

Mr. Magic | Mr. Magic

Se trata de un vinilo de hip-hop de raperos de la vieja escuela de Connecticut. Pese a su gran calidad, este trabajo fue ignorado fuera de su áera musical durante aquellos tiempos aunque, en la actualidad es uno de los discos de vinilo más buscados y más caros según los coleccionistas. Su coste es de 700 euros.