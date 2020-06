La denuncia de Jorge Cadaval, de Los Morancos, sobre la doble moral de la 'nueva normalidad': "¿Los AVE llenos y los teatros no?"

Jorge Cadaval, uno de los componentes de Los Morancos, ha publicado un vídeo en Instagram en el que mostraba su sorpresa tras haber cogido el AVE y ver que no se guarda ningún tipo de distancia de seguridad. "Lleno hasta la bandera. En la mesa de cuatro todo el mundo junto, allí todo el mundo hablando, para arriba para abajo, para el servicio. ¿Cómo es esto que hay que guardar la distancia de seguridad y te meten en un vagón y no hay distancia que valga? ¿Me lo pueden preguntar?", reflexionaba el humorista.

Tras ello, Cadaval explica que no entiende por qué el AVE puede ir lleno y en los teatros sí se debe guardar la distancia de seguridad y sólo se permite un aforo limitado.

"Atención, pregunta: ayer me fui a Madrid a trabajar. Llego al AVE, y en el acceso todas las medidas de seguridad, la mascarilla, la distancia de dos metros... pero cuando entramos dentro del vagón, todo está lleno... ¿Cómo puede ser que fuera sí y dentro no? ¿Me lo pueden explicar, por favor? Y otra pregunta: El AVE puede ir todo lleno hasta la boca pero, ¿los teatros no? Si podéis, agradecería que alguien me diera una buena explicación porque yo, no lo entiendo".

En este vídeo, Cadaval ha mostrado su lado más serio, una faceta muy distinta a la que estamos acostumbrados a verle. Uno de los últimos vídeos que publicaron Los Morancos fue sobre el cambio de fases durante la desescalada.