David Otero: "La vuelta de El Canto del Loco no es una cuestión de dinero"

David toca unos acordes con su guitarra en el precioso y nuevo estudio de grabación en el que nos recibe. Es la misma persona que hace un par de décadas provocaba la catarsis colectiva cuando, con esos mismos dedos, arrancaba entre gritos y silbidos los acordes de 'Insoportable', uno de los hits más reproducidos de una de las bandas superventas de la historia del pop-rock español.

Otero es el mismo, pero el contexto ha cambiado por completo. Los gritos han dado paso desde hace tiempo a un proyecto individual y reposado. El éxito, creen muchos, era lo de los estadios a rebosar. A él se le ve feliz con su última criatura, 'Inteligencia Natural', de cuya portada ya presume con una réplica hecha con Lego.

Entrevista completa

PREGUNTA. ¿Cómo es tu nuevo disco, "Inteligencia Natural?

RESPUESTA.Son nueve canciones hechas desde una perspectiva que igual no había hecho antes. He hecho un psicoanálisis creativo súper divertido para buscar lo que me interesaba contar y he descubierto que me preocupaba la comunicación entre las personas, cómo nos estamos comunicando, cómo está cambiando nuestro mundo, nuestro lenguaje, nuestra forma de conectar con gente... Whatsapp, Instagram, redes sociales, aplicaciones para ligar, etcétera. Así que con esa temática empiezo a escribir canciones. Inteligencia Natural es una conversación con la IA. Es como decirle a la IA cómo nos sentimos con todo lo que está pasando. Una declaración del ser humano ante la inteligencia artificial.

P. ¿Es un monográfico sobre la IA y las nuevas tecnologías?

R.No, a ver...luego tiene alguna canción de amor, una que le escribo a mi perrito que se murió hace unos meses...No es todo tecnológico, pero sí una especie de black mirror en canciones, salvando las distancias.

P. ¿Qué puede cantar o tocar David Otero que sea imposible para la IA?

R.Pues ojalá que el corazón de la gente. Lo que me da miedo es que todos nos convirtamos en un tipo de creativo clonado de otro, de otro, de otro y perdamos un poco la singularidad a la hora de contar historias, de contar lo que nos pasa...

P. Pronto tienes la ocasión de contárselo a tus seguidores. ¿Dónde podrán verte?

R.Voy a estar el 15 de noviembre en la sala Apolo 2 en Barcelona, el 16 de noviembre en Madrid, en la sala del Wizink y quiero hacer una gira para el año que viene a guitarra y voz. Me apetece mucho hacer una gira de ciudades y darme una vuelta con mi guitarra y este disco está hecho desde una guitarra acústica y una voz. Las canciones han nacido de acorde sencillos y de ideas de melodías bastante naturales a propósito del título.

P. Hace unos años llenabas estadios con El Canto...ya sabes que es inevitable es inevitable activar el canal nostalgia cuando repasamos tu trayectoria. Todavía suenan vuestras canciones. ¿Cómo recuerdas ese pasado?

R.Lo veo como que ha sido mi universidad de la vida. En El Canto aprendí todo lo que sé y soy quien soy por lo que fui en ese momento de mi vida. Estoy super agradecido, me parece preciosa la historia que vivimos. Fue una locura , un desfase de todo y me alegro de que la gente desfasase con nosotros. Siento por la cantidad de historias que me encuentro que hubo gente que lo vivió esa historia con mucha pasión y me alegro muchísimo de haber participado con mis ideas, mis canciones y mis composiciones en la historia de la gente . Sí que es verdad que al haber cambiado tanto mi vida después de todo aquello me he tenido que adaptar a una realidad completamente distinta. El Canto era una bomba atómica de hacer conciertos, de llenar estadios de vender tickets y de vender discos. Mi proyecto es muy chiquitín comparado con todo eso y siempre tienes la tentación de quererte comparar, pero hay que volver a aprender a disfrutar desde cero que es un poco lo que te pasa en cada disco.

P. Volver a disfrutar...Temazo de ECDL...¿Cuánto dinero hace falta que te pongan encima de la mesa para que hagas una gira con El canto de Loco de nuevo?

R.No es cuestión de dinero. Siempre hemos sido súper honestos y no tuvo que ver nada el dinero con nuestras decisiones. Yo si hiciera las cosas por dinero me traicionaría mismo y no sería capaz de hacer algo por dinero exclusivamente. Tengo la suerte de dedicarme a un trabajo que lo hago por pasión y tengo la suerte de no estar preocupándome de cada una de las retribuciones que mi trabajo tiene a nivel económico. Me apetece mucho seguir viviendo así.

P.Lo chiquitito a veces es muy grande. También habría cosas que no serían tan buenas con El Canto del Loco...

Una de las cosas que no disfruté nada de El Canto fueron algunas personas que pasaron por ahí delante que hicieron muchísimo daño. El grupo no se mereció que hubiera gente así alrededor porque nosotros lo hacíamos todo por pasión. Hubo bastante veneno relacionado con el dinero, con el poder, la fama, la codicia... creo que la codicia fue en determinados personajes que estuvieron por ahí cerca un poco el talón de Aquiles y si tuviera que aprender algo de eso fue que hay que tener una asesoría legal siempre cerca.

Termina la entrevista. David Otero no ha mencionado ni una sola vez a su primo, Dani Martín, cantante de El Canto del Loco, que también está a punto de sacar un nuevo disco en solitario. No hay que ser muy avispado para percibir que su relación no es la más estrecha del mundo. El presente es Otero y Martín, ni rastro del Canto. Los nostálgicos tendrán que seguir esperando como esperaron los amantes de los hermanos Gallagher con el reencuentro de Oasis. Soñar es gratis.

