Miguel Carretero, cocinero que gestiona Santerra: "El 'delivery' en la gastronomía ha llegado para quedarse"

Una de las pocas actrices destacadas del Hollywood clásico que quedaba con vida, Rhonda Fleming, ha muerto a los 97 años en Santa Monica. Entre sus actuaciones destacan películas como la cinta de Alfred Hitchcock "Spellbound" (1945), la comedia musical "A Connecticut Yankee in King Arthur's Court" (1948), la oscura "While the City Sleeps" (1956) o el wéstern "Gunfight at the O.K. Corral" (1957).