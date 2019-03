Dani Martin desvela los secretos de su gira en pleno vuelo desde Madrid a Palma

Dani Martín ha presentado su nueva gira durante un vuelo de Air Europa entre Madrid y Palma de Mallorca repleto de periodistas, fans (invitados tras ganar un concurso) y pasajeros 'normales' que han visto así amenizado su viaje con esta sorpresa especial.

Y así, en pleno vuelo, ha cantado tres canciones y ha declarado que afronta la gira de presentación de su segundo disco en solitario, que arranca este viernes en Elche, "con una ilusión increíble, con los pies en el suelo pero siempre con ganas de soñar". "En mi caso, los altos vuelos son de soñar y seguir disfrutando de mi ilusión, que es la música", ha apostillado.

Sobre la gira, ha adelantado que está preparando con sus músicos "cuatro shows diferentes", aunque siempre con un bloque fijo. "Cuando tienes un público que te sigue tanto y va a tantos conciertos y repite, le gusta que los conciertos sean diferentes. Además después de catorce años se van amontonando muchas canciones y nunca sabes cual quitar", ha explicado.

En los conciertos tendrán un lugar destacado las canciones de 'Dani Martín', su segundo disco en solitario al margen de 'El Canto del Loco': "Este segundo trabajo es para mí como el primero de mi vida, por la forma de hacerlo y todo lo que he vivido haciéndolo". "Fue como partir de cero", ha apostillado.

De hecho, Dani Martín ha añadido que para él, cada día "empieza la vida desde cero", porque "el que vive del pasado y del recuerdo se equivoca". "Siento que prácticamente acabo de empezar, cada día me toca demostrar que el show que hago es el que trasmite y genera emociones", ha recalcado, para después agregar que suena "utópico", pero a él le gusta levantarse y vivir cada día como si fuera "el último".

Sobre un hipotético regreso de 'El Canto del Loco', ha señalado que actualmente le apetece seguir en solitario. "Fue una historia maravillosa que me inventé hace quince años y esta es otra también maravillosa que también me he inventado yo. A día de hoy me apetece estar con esta y no con la novia de hace catorce años. Dentro de unos años si nos apetece pegarnos un revolcón nos lo pegaremos pero ahora estoy feliz del momento que estoy viviendo", ha zanjado.