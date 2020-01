Daft Punk y Macklemore & Ryan Lewis empatan a cuatro triunfos en los Grammy

El grupo de música electrónica Daft Punk y el dúo de rap Macklemore & Ryan Lewis recibieron 4 gramófonos dorados cada uno en la 56 edición de los premios Grammy en una ceremonia organizada por la Academia de la Grabación de EEUU y celebrada en Los Ángeles.

Daft Punk se impuso en las categorías principales de mejor álbum ("Random Access Memories") y mejor grabación del año ("Get Lucky"), así como mejor actuación pop de un dúo o grupo ("Get Lucky") y mejor disco de música electrónica o dance ("Random Access Memories").

Su álbum fue reconocido con otro galardón más, mejor ingeniería, aunque el premio fue para los técnicos, no para los artistas. Macklemore & Ryan Lewis se proclamaron mejor artista novel y arrasaron en las categorías de rap, donde su "The Heist" fue elegido mejor álbum y su tema "Thrift Shop" fue nombrado mejor canción y mejor actuación del género.

Lorde fue otra de las grandes triunfadoras de la velada en el pabellón Staples Center de la urbe angelina y se llevó el premio de mejor canción (composición) del año por "Royals", y el de mejor actuación pop solista, también por "Royals".

En las categorías latinas destacó la victoria de Draco Rosa y su "Vida" como mejor álbum pop y de La Santa Cecilia, cuyo "Treinta Días" se impuso como mejor disco de rock, música alternativa o urbana.