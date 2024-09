Se cumplen 40 años de la muerte de Paquirri

Hace 40 años, la muerte de Paquirri impactó a toda España y, especialmente, al mundo del toreo. Un toro le embistió corneándole gravemente y no pudieron hacer nada para salvarle la vida porque la plaza de toros no contaba con los recursos necesarios para ello. Desde ese día se cambió la legislación de los espectáculos taurinos.

Era la última corrida de la temporada para Francisco Rivera Pérez conocido como 'Paquirri'. Toreaba a su segundo toro, el cuarto del festejo, de nombre 'Avispao' de la ganadería Sayalero y Bandrés en una plaza de tercera, la de Pozoblanco. En el cartel figuraba con otras dos figuras del toreo: José Cubero "Yiyo" y Vicente Ruiz "El Soro".

Durante la faena, mientras intentaba realizar un pase, el animal embistió a Paquirri con fuerza. Lo levantó por los aires y lo corneó en la pierna derecha causándole una herida profunda. El torero intentó tirar hacia atrás del capote, momento en el que el toro, que se había encelado, le propinó la cornada", concreta José Toscano, cronista taurino.

Los compañeros de la cuadrilla acudieron rápidamente para distraer al toro y poder sacar a Paquirri del ruedo. Fue trasladado a la enfermería de la plaza, pero no contaba con los recursos necesarios para tratar una herida de ese calibre. Era una cogida de "gran dimensión" que el cronista fue testigo del daño "a nivel muscular y vascular". El parte médico reflejaba las duras heridas el toro le había ocasionado mientras le sostenía: "Una cornada con tres trayectorias en el muslo derecho, que interesaba a la vena safena y la femoral".

El doctor José María Cabrera fue uno de los especialistas que le atendió en Pozoblanco. "No me hagáis transfusiones, yo estoy muy fuerte, no fumo, no bebo, taponadme la herida y vámonos a Córdoba", pidió el matador.

Pero las transfusiones de sangre fueron necesarias para mantenerle con vida. Aún así, le taponaron la herida, pero el torero seguía desangrándose y lo trasladaron al hospital Reina Sofia de Córdoba con una cura de urgencia. Durante esos 67 kilómetros el torero sufrió dos paros cardiacos que terminaron con su vida.

Asistencia médica obligatorias en las plazas

La falta de medios en la plaza de toros de Pozoblanco para la vida a Paquirri llevó a reflexionar sobre los protocolos de seguridad y atención sanitaria durante la celebración de las corridas de toros.

Se consiguió modificar la legislación de los espectáculos taurinos obligando a tener en todas las plazas de toros una UVI móvil. En cambio, aquellas de 1º y 2º categoría estaban obligatorias a tener quirófano.

Un deseo cumplido

Nació el 5 de marzo de 1948 en la ciudad gaditana de Barbate. Su mayor deseo era vestirse de luces. Lo cumplió a los 11 años en una plaza que había montado su padre, un novillero frustrado y conserje del matadero de la ciudad.

Murió con 36 años, tres hijos y siendo figura del toreo. Un año antes se casó con la folclórica Isabel Pantoja, convirtiéndose en un personaje de la prensa del corazón. La Pantoja tras la muerte del torero pasó a ser 'la viuda de España' con un bebé de nueve meses, y cada aniversario lo visita a la tumba dejando un ramo de flores.

