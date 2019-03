Se cumple el quinto aniversario de la muerte de Michael Jackson

La muerte de Michael Jackson se produjo el 25 de junio de 2009 y esta noticia dejó boquiabiertos a todos los melómanos, periodistas, artistas y miembros del sector musical en todo el mundo, quienes vieron como parte de la historia de la música del siglo XX, aquella que había vivido su mayor apogeo comercial, se quedaba huérfana.

La desaparición del "Rey del Pop", como se conocía al famoso cantante, provocó que a partir de ese momento los medios de comunicación se llenaran de artículos y reportajes relacionados con la muerte del artista, con el futuro de sus hijos y con el destino de sus últimas grabaciones.

Por un lado, su fallecimiento estuvo rodeada de sospechas. Jackson fue declarado muerto tras llegar a un hospital de Los Angeles en coma profundo, después de haber sufrido una parada cardiaca en su domicilio tras realizar los ensayos para los conciertos que iba a ofrecer en Londres, según informó la prensa estadounidense aquel día, pero los motivos de aquel infarto tardaron en esclarecerse.

Finalmente, en febrero de 2010, su médico personal, Conrad Murray, fue acusado de provocar la muerte a Michael Jackson, tras suministrarle "sin mala intención" un cóctel a base de propofol, el sedante lorazepam, y otros analgésicos y estimulantes, según la sentencia por la que Murray fue condenado a cuatro años de prisión.

Desde su fallecimiento, el patrimonio del "Rey del Pop" ha aumentado en 600 millones de dólares, gracias a ingresos del espectáculo con su nombre del Cirque du Soleil, y un contrato con Sony Music para publicar nuevos discos.

De hecho, los encargados de gestionar el patrimonio de Michael Jackson tienen muchos planes de cara al futuro, que pasan incluso por editar hasta ocho discos póstumos más, confeccionados con descartes de sesiones de grabación. Hace poco más de un mes vio la luz un nuevo disco póstumo del artista, que se publicó bajo el título de 'Xscape' y que contó con diferentes productores. A estas canciones se unió una versión deluxe del disco, en la que se incluyeron grabaciones originales tal y como las registró en vida Michael Jackson.



Jackson, nacido en Gary, Indiana (Estados Unidos), el 29 de agosto de 1958, inició su carrera musical en los años sesenta, siendo aún un niño, en compañía de sus hermanos, The Jackson Five, actuando en sitios tan emblemáticos como el teatro Apollo de Nueva York.En 1979 publicó en solitario el álbum 'Off the Wall', que le valió su primer Grammy, pero su consagración le llegó en la década de los años ochenta con su álbum 'Thriller' (1982), el disco más vendido de la historia de la música, y con el que se convirtió en el primer artista en obtener dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 1985, junto a Lionel Richie y otros artistas del momento, lanzó Usa for Africa, una producción musical que contenía el sencillo 'We are the world', y destinado a reunir dinero para ayuda humanitaria en Africa.

El momento más controvertido de su carrera se produjo en 2003, cuando fue acusado de haber abusado sexualmente de un menor de 14 años, aunque fue declarado inocente de todos los cargos el 13 de junio de 2005. Posteriormente se trasladó a vivir a Bahréin, invitado por el príncipe Abdul Aha-Jamed.

Entre los numerosos escándalos de sus últimos años, en marzo de 2006, las autoridades ordenaron el cierre de su rancho Neverland, a causa de atrasos en el pago de salarios.