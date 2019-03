La cultura de la tauromaquia despierta el interés de los asiáticos

El "arte taurino" despierta el interés de los asiáticos. Después de atreverse con el flamenco, cada vez más chinos se apuntan a clases de toreo. Las escuelas se reparten, sobre todo, en la provincia de Cádiz. La mayoría sueña con torear algún día en una plaza de toros... en China.

Aunque lleva pocos meses inmersa en la cultura española, a Du Juaron no le faltan ganas ni arte para realizar un pase taurino. "Vine a España por trabajo y cuando me enteré de que mis compañeros estaban aprendiendo a torear me resultó muy interesante porque solía ver corridas en la televisión china", afirma.

Este grupo de jóvenes chinos compaginan su trabajo en un restaurante con las clases de toreo donde aprenden a manejar capote y muletilla. De momento ninguno salta ni es picador pero esperan hacerlo muy pronto. "Estoy aprendiendo a torear y si algún día tuviera la oportunidad me gustaría enseñar a todos mis amigos de china", asegura Lin.

Los maestros destacan la motivación de sus alumnos y su interés por perfeccionar su técnica. "Los chinos tienen curiosidad por hacer de todo. Tienen mucho interés por lo español, en cuanto al flamenco, al cante y entonces yo pensé, por qué no a torear", explica Carlos.

Y la iniciativa está siendo un éxito, apenas quedan plazas libres. "Yo creo que en China hay una preparación atlética importante y allí hay muy buenos saltadores lo que pasa es que no van con el toro pero lo pueden probar con el toro y de ahí pueden salir muy buenos especialistas", añade Juan José Martínez Majete.

Esperan exportar su aprendizaje pronto a China. El futuro de la fiesta del arte taurino podría estar en Oriente.