Cuentos en cuarentena contra el coronavirus en Antena 3 Noticias: "Una estrella de mar"

En la web de Antena 3 Noticias os estamos contando un cuento diario durante la cuarentena contra el coronavirus con la ayuda de los alumnos y profesores de La Escuela de Cuentacuentos.

Este primer cuento está dedicado a todas las personas que defienden que cada esfuerzo, grande o pequeño, puede salvar vidas.

#CuentosEnCuarentenaA3N: "Una estrella de mar"

Cierto dia, caminando por la playa, reparé en un hombre que se agachaba a cada momento, recogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Hacía lo mismo una y otra vez.

Tan pronto como me aproximé, me di cuenta de que lo que el hombre agarraba eran estrellas de mar que las olas depositaban en la arena, y una a una las arrojaba de nuevo al mar. Intrigado, le pregunté sobre lo que estaba haciendo, y él me respondió:

-Estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano. Como ves, la marea es baja, y estas estrellas han quedado en la orilla; si no las arrojo al mar, morirán aquí por falta de oxígeno.

Entiendo -le dije-, pero debe de haber miles de estrellas de mar sobre la playa... No puedes lanzarlas todas. Son demasiadas. Y quizá no te des cuenta de que esto sucede probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa.

¿No estás haciendo algo que no tiene sentido?

El nativo sonrió, se inclinó y tomó una estrella marina, y mientras la lanzaba de vuelta al mar, me respondió:

- ¡Para ésta sí tiene sentido!

FIN

Por que sigamos haciendo pequeños y grandes esfuerzos para seguir cuidándonos los unos a los otros, y conseguir salir de esta experiencia, a pesar de todo, reforzados.

Cada día de la cuarentena te contaremos un nuevo cuento. ¡Mañana más!

#CuentosEnCuarentenaA3N

Narradora: Patricia García-Salmones, ex alumna de La Escuela de Cuentacuentos

Título: "Una estrella de Mar"

Autor: anónimo. Antologado por José Carlos Bermejo.