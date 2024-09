'Cuando la tormenta pase', la recomendación de Manu Sánchez: "No solo recomiendo el libro, también el viaje"

Como cantaba el Dúo Dinámico, "el final del verano llegó" y en septiembre es momento de reorganizar nuestras rutinas para afrontar el último trimestre del año. Las vacaciones son un paréntesis que muchos aprovechan para hacer eso que la maquinaria del día a día no les permite. Se puede viajar, se puede descansar, se puede leer, también escribir o simplemente disfrutar de la contemplación. Cualquier plan de vacaciones tiene su encanto.

Manu Sánchez ha querido compartir con todos los lectores de la Newsletter de Antena 3 Noticias una recomendación muy especial, porque no solo va dirigido a vosotros, sino que también él la tiene apuntada como propósito a no retrasar demasiado. Se trata de un libro y no hay nada mejor para dejar la miel en la boca que empezar leyendo un pequeño párrafo. "Atrapado en Ons, una pequeña isla de la costa atlántica gallega, Roberto Lobeira no tiene posibilidad alguna de llegar a tierra firme, ni de comunicarse con el exterior debido a una tormenta que parece ser el preludio de una gran tragedia."

Solo con este entrante ya dan ganas de sumergirse en una lectura que promete y con un título "evocador" como es el de 'Cuando la tormenta pase' de Manel Loureiro. Manu Sánchez nos cuenta cómo cayó en sus manos esta novela.

"Antes de las vacaciones, unos buenos amigos me insistieron e insistieron: 'tienes que leer este libro de título evocador 'Cuando la Tormenta pase'", cuenta el presentador de Noticias de la Mañana en Antena 3. Este libro ha ganado el Premio Fernando Lara de Novela, "ni más ni menos". Sus amigos le dijeron que era "apasionante, entretenido" y él añade que lo escribe Manel Loureiro "un gallego al que se le da muy bien contar historias de su tierra", así que con esta carta de presentación "dije, ya tengo algo más que leer este verano. Lo metí en la maleta, pero me distraje y todavía no lo he podido abrir. Me puse a leer otra y se me adelantaron y ha ido el libro de mano en mano por casa, y les ha encantado y les está encantando a todos los que se han metido en él y en esta historia".

Pero además, Manu Sánchez no solo recomienda la novela, sino que también anima a todos a conocer la isla de Ons en la provincia de Pontevedra. Suena bien, ¿verdad? Escuchándolo todo indica que este va a ser uno de esos libros del que luego nosotros mismos digamos a nuestros conocidos: "No os lo podéis perder".

