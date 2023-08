¿Cómo disfrutar del verano en la ciudad? Te damos 8 consejos

Si este mes de agosto no vas a poder disfrutar de la playa, ¡no te preocupes! En la ciudad también hay muchos planes que puedes hacer este verano. Además, piensa que en agosto las zonas costeras estarán más llenas de gente, así que salir por tu ciudad será mucho más tranquilo y no tendrás problema para aparcar, comer en un restaurante, ir en transporte público… Las ciudades en agosto están mucho más tranquilas y menos masificadas, así que aprovecha este mes. ¡Disfrutarás como nunca y mucho más relajado!

Piscinas, museos, parques, excursiones… Este agosto de 2023 haz turismo en la ciudad sin que el calor agobiante te supere. ¿Cómo hacerlo? ¡Apunta estos consejos!

8 consejos para disfrutar del verano en la ciudad

Date un baño en la piscina pública más cercana. Es el plan perfecto para escapar del calor, refrescarte y disfrutar del sol. Otra opción es ir a casa de un amigo/a con piscina. ¡Seguro que tienes más de uno y está deseando tu compañía!

Recorre parques públicos y utiliza la sombra de los árboles para cobijarte. Estos lugares son ideales para disfrutar del verano y la naturaleza. Puedes hacer una ruta de senderismo, deporte o, simplemente, tumbarte en una toalla en una zona fresca.

Visita museos. Aparte de aprender arte y disfrutar de los cuadros, es una muy buena opción para huir del calor de la ciudad. Dentro estarás fresco con el aire acondicionado y tu nivel cultural se incrementará. ¿Qué más se puede pedir?

El verano es la época perfecta para hacer bebidas refrescantes como la limonada, el té helado o los smoothies. Busca recetas en Internet y prepara tus propias bebidas para tomarlas en casa o en la calle. ¡Tienes múltiples opciones!

Organiza un picnic. Si no puedes con el calor agobiante de la ciudad, invita a tus amigos o familiares a un picnic en un parque o jardín. Prepara algunas sencillas recetas, guárdalas en tuppers y disfruta del buen tiempo. Eso sí, es mejor hacer el picnic a última hora de la tarde, sobre las 20h o así, ya que así el sol no apretará tanto. Por supuesto, no te olvides de llevar bebidas refrescantes para hidratarte lo máximo posible.

Ve de excursión a un río o lago. Si no te apetece más piscina y la playa te pilla un poco lejos, lo ideal es ir de excursión con tus familiares o amigos a un río o lago cercano para refrescaros.

Déjate seducir por la vida nocturna. Salir por la noche es lo mejor que puedes hacer en verano, ya que las temperaturas bajan y se está mucho más a gusto en la ciudad. Además, normalmente las ciudades tienen una interesante vida nocturna en verano, con terrazas y bares al aire libre.

Mantén tu casa fresca. Procura cerrar las cortinas o bajar las persianas durante el día para evitar que los rayos del sol entren en tu casa y suban la temperatura de tu hogar. Asimismo, usa ventiladores o aire acondicionado para mantener una temperatura agradable.

¿Cómo hacer turismo en verano? ¡Evita un golpe de calor con estas recomendaciones!

Además de estos consejos, te damos 3 recomendaciones si quieres evitar un golpe de calor mientras haces turismo en la ciudad. ¡Apunta!

Usa ropa ligera. Utiliza prendas frescas y cómodas para mantenerte ligero y confortable durante el día. Asimismo, elige tejidos transpirables como el algodón o el lino, y evita los tejidos sintéticos.

Cuida tu alimentación. En verano es recomendable consumir alimentos ligeros y frescos como ensaladas, frutas y verduras. Intenta omitir comidas pesadas y grasosas que puedan subir tu temperatura corporal.

Evita las horas de mayor calor. Huye del turismo en las ciudades entre las 13h y las 16h, ya que es cuando el sol aprieta más. Ahora bien, si tienes que hacer actividades durante esta franja horaria, trata de hacerlas en lugares con sombra o con aire acondicionado.