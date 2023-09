En coche de caballos por las calles de Triana, la soñada despedida de María Jiménez que se cumplirá este viernes

El mundo de la cultura, en especial la música, llora este jueves la pérdida de la cantante, bailaora y actriz María Jiménez. "Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable", escribía su hijo Alejandro Jiménez en el comunicado con el que hacía público el deceso. Se ha marchado sin la medalla de Andalucía: "agradezco a Sevilla y a los medios cómo se están portando, se ha ido sin la medalla, pero bueno...", apuntaba su hermana Isabel, que define a la cantante como "genio y figura hasta la sepultura". Sin embargo, es allí, en su Sevilla natal, donde le realizan la despedida más emotiva y como ella soñaba.

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la capilla ardiente de la cantante, lugar por el que no ha dejado de pasar gente para darle el último adiós junto a su familia. La capilla estará abierta hasta las 22:00 horas de este jueves y reabrirá el viernes, aunque tan solo dos horas, hasta las diez de la mañana. Tras ello, se dará cumplimiento al último sueño de uno de los rostros más emblemáticos de Andalucía. Una vez cierre la capilla ardiente, llegará un coche de caballos que recogerá el féretro de la cantante y recorrerá las calles de su Triana natal.

María Jiménez

María Jiménez nació en el barrio de Triana (Sevilla) el 3 de febrero del año 1950. Su trabajo en los tablaos de Sevilla comenzó después de dejar su trabajo como limpiadora cuando apenas tenía 15 años. Tras ello, un sinfín de éxitos hasta llegar a ser una de las artistas que más reconocimiento ha cosechado en España.

18 álbumes publicados en casi 50 años de carrera, además de su trabajo en diferentes series o películas. En el año 2022, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura, además de la Medalla de la Ciudad de Sevilla, la Insignia de Oro de Chiclana, el Premio Andalucía Excelente o la distinción en los Premios Radiolé.

'Se Acabó', uno de los himnos de María Jiménez que aborda el maltrato

Aunque publicó su primer álbum en 1976 con rumbas, tangos, bulerías, boleros, rancheras y baladas de Silvio Rodríguez, Lolita de la Colina y Amancio Prada, uno de los grandes éxitos de su carrera llegaría con 'Se Acabó', un sencillo que fue directo a las listas de éxito en España y México. Su letra desenfadada en la que trata la historia de una mujer cansada de una situación de maltrato llegó a la sociedad.

El último disco de la sevillana se publicó en 2020: 'La vida a mi manera', un LP en el que se pueden encontrar doce canciones y colaboraciones con artistas de la talla de Pitingo o Miguel Poveda.

Isabel, hermana de la cantante, ha explicado a Europa Press que no esperaban la muerte de la sevillana: "yo pensaba que iba a seguir luchando, pero no ha sido así". Y es que el transcurso de la enfermedad que padecía "ha sido muy rápido, lo veíamos venir, pero no tan rápido. A partir de una revisión... se la ha comido la enfermedad".