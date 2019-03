Castilla-La Mancha presume de exportar la mitad del vino español

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que el Gobierno regional se ha marcado el reto de potenciar la comercialización de los vinos que se producen en la región, "la base en la que hay que fijarse para que la cantidad de vino que se produce en la Comunidad Autónoma sea también conocida por su calidad". En su intervención durante la inauguración de la II Cumbre Internacional del Vino que se celebra desde este jueves en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal ha defendido que se han puesto en marcha más de 500 acciones de comercialización de vinos castellano-manchegos dentro del objetivo de "apoyar el reto de la internacionalización como uno de los aspectos fundamentales" que se tratarán en esta cita internacional.

"Esta es la fotografía que queremos mostrar, la de que Castilla-La Mancha tiene una calidad excelente, no solo somos la tierra que produce tanto vino, sino que lo producimos de una calidad excelente. Ahí tenemos que colocar nuestra marca", ha subrayado la líder del Ejecutivo. Precisamente por esa calidad, ha dicho Cospedal, "no hay que quedarse dormidos y estancarse, porque no se impulsa por sí solo y hay que trabajarlo, dedicarle mucho tiempo y conseguir su máximo potencial".

Así, ha puesto de manifiesto que uno de los retos es "potenciar la competitividad" del sector, un desafío que de la mano del sector "hay que superar". "Encuentros como éste, de excepcional importancia, ayuda al sector a conocer los nuevos modos en los que se tiene que mostrar el marketing, a conocer otros puntos de vista relativos al consumo nacional e internacional, y eso es lo que hay que impulsar", ha detallado.

María Dolores de Cospedal ha incidido en que el vitícola es uno de los sectores "que más ha tirado de la recuperación", lo que unido a "las ganas de los productores de ser pioneros en la calidad" hizo que el Gobierno pusiera en marcha esta segunda cumbre internacional. "Cuando asumí el compromiso de celebrar este evento cada dos años, siempre estuve convencida del enorme potencial que tiene nuestro sector, uno de los motores económicos de la región y uno de los motores de dinamización del medio rural", ha señalado.

El sector vinícola ha llenado el auditorio del Palacio de Congresos de Toledo. La presidenta de la comunidad ha estado acompañada por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Más de la mitad de los vinos que se producen en nuestro país proceden de esta región, que cuenta con 500.000 hectáreas y 90.000 explotaciones vitícolas.