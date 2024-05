El cantante Víctor Manuel celebra sesenta años de carrera sobre los escenarios

Uno de sus primeros éxitos estuvo a punto de no grabarlo porque consideraba que 'El abuelo Vítor' era una historia demasiado personal que no le iba interesar a nadie. Recuerda que "se la canté a un amigo y terminó llorando. Le pregunté que por qué lloraba y me contestó que él también tenía abuelo".

Esta canción es sobre su abuelo que nunca le dijo si la había escuchado. Hasta que un día le descubrió porque le regaño por contar cosas que él consideraba íntimas. "Me dijo que por qué iba contando por ahí que la abuela le escondía el tabaco, dice.

Se confiesa como un hombre tímido. Parece mentira que alguien que lleva seis décadas sobre los escenarios se ponga bajo los focos con nervios, pero "es que el escenario es el diván perfecto. Yo tengo problemas para relacionarme con cuatro personas, pero para hacerlo con dos mil, no hay problema".

Disco nuevo y gira nueva

Saca nuevo disco y anuncia nueva gira. Esta vez lo va a hacer rodeado de toda una orquesta sinfónica: "Es un lujo tener ahí detrás a 130 personas entre músicos y coro. Funciona la cosa por aplastamiento, el público no se puede mover del sitio".

Una gira en la que no faltan sus grandes éxitos, pero renovados. "No tiene nada que ver. La gente que no sabe lo que va a ver se sorprende y disfruta mucho", cuenta.

Por supuesto entre esas canciones estará la que se ha convertido en el himno extraoficial de su tierra natal. Asturias siempre está presente, en su corazón porque "yo creo que uno es del lugar donde crece, donde pasa los primero diez o quince años de su vida".

Asturias también está presente en sus conciertos donde canta en asturiano y dice que "por supuesto las introduzco, las traduzco para que el público entienda cómo es la música folclórica asturiana tiene mucho de diálogo, de conversaciones entre una pareja. Uno le dice una cosa, el otro le contesta".

