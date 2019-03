Camila Cabello triunfa en los MTV EMAs celebrados en Bilbao

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello y su hit 'Havana' han sido los triunfadores de la premios MTV EMAs, los galardones a nivel europeo que otorga la cadena televisiva americana y que este año se han celebrado en Bilbao, al lograr cuatro de los seis galardones a los que estaba nominada. Cabello ha sido reconocida como 'Mejor artista del año' y 'Havana' como "Mejor canción", pero además ha recibido los el galardones al 'Mejor vídeo' y 'Mejor actuación'.

La ceremonia de los MTV Europe Music Awards ha dado inicio a las nueve de la noche en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, conducida, en su mayor parte, por la cantante y actriz californiana Hailee Steinfeld, que ha realizado un guiño al público de Bilbao al intercalar, en su saludo inicial, un 'kaixo' (hola, en euskera).

El premio al 'Mejor artista del año', ha sido el primero en conocerse, y ha recaído en Camilla Cabello, quien se ha impuesto a Ariana Grande, Dua Lipa, Drake y Post Malone, nominados a la misma categoría. "Gracias, como dírían en español 'estoy flipando, tío'", ha dicho, al recoger el galardón, que ha dedicado a sus fans.

No ha tardado en llegar su segundo premio, el de mejor canción, al que aspiraba con artistas como Ariana Grande, Bebe Rexha, Drake y Post Malone. Sin embargo, su tema 'Havana' se ha impuesto sobre el resto. "Este año ha sido increíble, el mejor año de mi vida", ha afirmado, para volver a dedicar a sus seguidores este nuevo reconocimiento. A ellos les ha agradecido el apoyo a su primer disco. "Estoy deseando que llegue el segundo", ha señalado.

Camila Cabello ha tenido que volver al escenario a recoger su tercera distinción, la de 'Mejor vídeo'. "La verdad, es que ya no sé qué decir", ha manifestado, para enviar un saludo a su "amiga" Ariana Grande, que también estaba nominada. Cabello ha sumado otra distinción más, a la 'Mejor actuación'.

'Marshmello', ha obtenido el premio al Mejor artista de música electrónica. En esta ocasión, tampoco ha dejado ver su rostro, ni se ha escuchado su voz. Lindsay Lohan, que le ha entregado el premio, se ha encargado de reproducir sus palabras: "No puede hablar y da muchas gracias", ha dicho. En el apartado de música electrónica estaban también nominados David Guetta, Calvin Harris, Martin Garrix y The Chainsmokers.

Dua Lipa, se ha alzado con el premio a la 'Mejor artista pop' y se ha impuesto a Ariana Grande, Camila Cabello, la propia presentadora, Hailee Steinfeld, y Shawn Mendes. Lipa ha dedicado también el premio a sus fans. "Vosotros lo habéis conseguido", ha asegurado.

El galardón al 'Mejor Artista Alternativo' ha recaído en Panic! At The Disco, que competía con Fall Out Boy, The 1975, Thirty Seconds To Mars y Twenty one Pilots. Uno de sus integrantes ha asegurado que el premio lucirá en su cuarto de baño.

Nicki Minaj ha sido elegida Mejor Artista de Hip-Hop, que ha triunfado sobre Drake, Eminem Migos, Nicki Minaj y Travis Scott, y ha dedicado un sinfin de agradecimientos. "Que Dios os bendiga a todos", ha concluido.Minaj también ha recibido el reconocimiento al mejor look.

Viva Suecia se ha llevado el premio en la categoría de Mejor Artista Local, al que concurrían en esta edición los vizcaínos Belako, la banda catalana Love of Lesbian, las cantantes Brisa Fenoy y Rosalía.

En el apartado de 'Mejor Artista Rock', han resultado premiados 5 Seconds Of Summer, frente a Foo Fighters, Imagine Dragons, Muse y U2. Cardi B ha sido distinguida como 'Mejor Artista Revelación' mientras el premio al 'Mejor Directo' se lo ha llevado Shawn Mendes.