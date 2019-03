Camarena repite la hazaña y se convierte en el único tenor que hace dos bises en el Real

El tenor mexicano Javier Camarena hizo el 7 de noviembre historia en el Real con el bis de su aria 'Ah, mes amis', de 'La hija del Regimiento', y esta pasada noche ha repetido la hazaña y se ha convertido así en el único cantante de la historia del teatro que repite bis con el mismo título.

"No me lo creía. He sentido muchas emociones y muchos nervios. Siento agradecimiento con Dios y con esa fuerza que me mueve. La reacción del público ha sido increíble, una cosa fuera de serie. Nunca oí algo igual", ha asegurado el tenor a EFE nada más concluir la primera parte.

Camarena (Veracruz, 1979) era hasta esta noche el segundo cantante en la historia del Real que hacía un bis, tras el que protagonizó en junio de 2009 el barítono italiano Leo Nucci (1942) con el aria 'Vendetta', de 'Rigoletto', pero con su actuación de hoy se convierte en el único que lo ha logrado dos veces.

Después de cantar el famoso aria de los nueve Do de pecho, hacia el final del primer acto, Camarena se ha quedó inmóvil en el escenario mientras el público del Real se deshacía en aplausos y gritos de "¡bravo!".

Cerca de tres minutos después, sin que los aplausos y los gritos amainaran y se oyeran en varios rincones del teatro gritos de "¡bis, bis!", el director de la orquesta, Bruno Campanella, ha hecho un gesto al tenor preguntándole qué hacían.

"Ha sido todo muy rápido. En ese momento he hecho una autoevaluación y he pensado sí podría volver a cantar el aria. Hacer un bis es como un volado -echar una moneda a cara y cruz- y el factor adrenalina influye mucho pero también he pensado que era mi forma de agradecer al público el calor que he sentido cada noche y me he decidido", ha detallado Camarena.

Así que han sido en total dieciocho Do de pecho "como 18 soles", se reía el mexicano, que, sin embargo, tiene su mayor reto en el segundo acto, con 'Pour me rapprocher de Marie', en la que hay que tener un gran dominio técnico en la parte media alta, y controlar los pianísimos y minuendos.