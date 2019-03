Un cajero automático de 'cupcakes' hace furor en Nueva York

Los cupcakes se han puesto de moda en todo el mundo. Sin embargo, la ciudad de Nueva York es la cuna de este dulce de repostería creativa. Allí ya no sólo se vende en las pastelerías, sino que los clientes hacen largas colas para comprarlos en un cajero automático.



De toda la vida las 'cupcakes', las magdalenas americanas, se han comprado ante un mostrador. Sin embargo, ahora las aceras se bloquean en Nueva York con el cajero de 'cupcakes'. Nadie se lo quiero perder; abuelas y escolares, todo el mundo quiere probar.



La máquina funciona como si fuera un cajero de dinero: en la pantalla se selecicona sabor y cantidad -no son baratos-, se pasa la tarjeta por el lector, se espera unos segundos ante los objetivos de la multitud y... a comer.



"Esto es mejor que incluso el pan con tomate en España", decía un niño. No es que le falten atracciones turísticas a Nueva York, pero parece que le ha nacido una más a una ciudad que quizá no tiene una gastronomía propia, pero que siempre sabe hacer de la comida un espectáculo.

"Estamos matando la comunicación, la intimidad... Estamos comprando cosas de una máquina. De seguir así, ¿qué les va a pasar a los empleos?", dice un turista. Sin embargo, el cajero de 'cupcakes' es todo un éxito.