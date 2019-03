Bruno Mars desembarca en España dentro de su gira internacional '24K Magic World Tour'

El cantante estadounidense Bruno Mars ha aterrizado este miércoles en Barcelona, antes de hacerlo el viernes en Madrid, dentro de su gira internacional '24K Magic World Tour', con la que ya visitó la capital catalana el pasado año.

El intérprete de 'Uptown Funk!', 'Just The Way You Are' y 'Grenade', entre otros éxitos, da sus conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys y el Wanda Metropolitano madrileño. Además, el artista hawaiano ofrecerá conciertos en Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido e Irlanda como parte de esta gira europea durante el verano de 2018, tras llevar esta misma gira por Sudamérica.'