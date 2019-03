Los británicos 'The Vaccines' ponen música al anuncio de verano de Estrella Damm

Según ha informado Estrella Damm en un comunicado, el spot, que dirige Claudia Llosa, muestra una cala luminosa que acoge un festival de rock y otras actividades artísticas, organizados por dos hermanos con la ayuda de un grupo de amigos sin un gran presupuesto pero con ideas e ilusión, y la fiesta la cierra la banda de Londres.

"La cultura compartida se convierte en una fiesta, y la convivencia de los asistentes y de los grupos de amigos está llena de sensualidad", ha destacado la cervecera, que ha detallado que en el anuncio aparecen elementos como una tienda de campaña, una parada de vinilos, un futbolín y el mar.

La historia habla de la iniciativa y la emprendeduría, de hacer aún más especial un lugar bendecido por la naturaleza, de fundir diversión y vitalidad cultural, y de compartir el arte con un actitud expansiva en un entorno 'sexy'.

El tema escogido 'If you wanna', con un potente ritmo y un estribillo eufórico, transmite un mensaje romántico: 'Do you wanna come back? It's alright, It's alright, if you wanna come back to me'.

The Vaccines, caracterizado por guitarras robustas y su gran fuerza escénica, nació en 2010 y ha publicado dos discos, el último de los cuales, 'Come of age' (2012), alcanzó el número uno en la lista de ventas británica.

La directora del spot, la peruana Claudia Llosa, cuya última película ha sido 'Aloft (No llores, vuela)', protagonizada por Jennifer Connelly, coloca a la banda británica en el "clímax de una dinámica argumental" junto a otros grupos indie-folk catalanes: Me and The Bees, Cálido Home y Coriolà, además de la pareja madrileña Elyella Djs.

Entre los artistas de otros ámbitos que aparecen en el vídeo hay creadores de graffitis y murales, como Zosen Bandido y Mina Hamada; el artista de arena Borja González --de la compañía Ytuquepintas--; el pintor y escultor Yani Alonso; el diseñador de cerámica Xavi Mañosa, y los ilustradores Amaia Arrazola y Joan Tarragó.

El videoclip sigue el "imaginario" creado desde 2009 por la campaña 'Mediterràniament', un concepto desarrollado por el creativo Oriol Villar, y en anuncios anteriores han salido iconos como el chef Ferran Adrià, la directora Isabel Coixet y el futbolista Cesc Fàbregas, y grupos como Billie The Vision&The Dancers ('Tonight, tonight'); Herman Dune (I wish I could see you soon') y Love of Lesbian ('Fantastic shine').