Han sido dos días intensos en el festival Bibao BBK Live 2019 y aun queda un día más. Hoy el BBK Live pone fin a esta edición pero todavía queda mucha fiesta y mucha música. Echa un vistazo al cartel de hoy:

Escenario Nagusia: Cupido, Nathy Peluso,y Hot Chip, son las bandas encargadas de poner música a este escenario.

Escenario Bestean: A las 17:40h. Nogen será el primero en amenizar esta última jornada del festival. Después es el turno de Nadia Rose, The Good, The Bad & The Queen y Vince Staples.

Escenario Gora!: Serrulla, Cala Vento, Kero Kero Bonito y Hvob son las primeras bandas en actuar. A continuación es el turno de Cut Copy, Charlotte Adigéry y 2Manydjs dj set, que se alargarán hasta las 05:00h. de la mañana.

Escenario Txiki: por las tablas de este escenario actuarán Alien Tango, Viagra Boys, Shame y Pony Bravo.

Escenario Firestone: tres grupos animarán el festival en el Firestone: Las Ligas Menores, Perro y Boy Azooga.

Escenario Basoa: a las17:00 h comenzará a sonar Alicia Carrera, a las 19:00h. Tama Sumo y a las 22:00h. Dj Dustin. Desde la 01:00h. hasta las 04:00h. Todd Terje y John Talabot echarán el cierre al festival en este escenario.

Escenario Lasai: Fenna Fiction, Sacha Mambo, Ninja, Phuong y Nuel, amenizarán la noche desde Lasai.