Bertín Osborne y Fabiola Martínez anuncian su separación tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común

Bertín Osborne y su hasta ahora mujer, Fabiola Martínez, han anunciado su separación tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común. Desde hacía tiempo había rumores de una posible separación de la pareja, que se ha conocido ahora.

Bertín explica que no existe un motivo concreto por el que ambos hayan decidido poner punto y final a su relación: "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades" comienzo explicando Bertín.

Por su parte, Fabiola, con muy buen aspecto, ha salido a las puertas de su domicilio para pronunciar sus primeras palabras - llenas de tranquilidad - y explicar que se encuentra bien.