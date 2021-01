Primeras palabras de Bertín Osborne tras separarse de Fabiola Martínez: "Somos distintos"

En su comunicado Bertín ha aclarado que no existen terceras personas que hayan condicionado la decisión y que ambos mantienen una buena sintonía.

"Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidad. No hay terceras personas.

Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias.

Os ruego de corazón que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema. Para mí es muy doloroso por cuanto, como ya os he dicho, mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto".

En sus primeras declaraciones públicas tras conocerse la noticia Bertín señalaba que se encuentra bien, continúa con su trabajo y respecto a los motivos afirmaba: "No ha pasado nada grave, simplemente somos distintos".

Puedes volver a ver las primeras declaraciones públicas tras conocerse la ruptura de Bertín Osborne y Fabiola Martínez en Atresplayer.