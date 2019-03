Bailar mientras te bajas del coche en marcha o impresionar con trucos de magia a nuestras mascotas, entre los virales del momento

Cada verano surgen nuevos retos virales a los que miles de personas se apuntan a través de Internet. Bailar coreografías casi imposibles, simular que tenemos superpoderes o impresionar a nuestras mascotas con trucos de magia, son algunos de los que han triunfado. La mayoría surgen en Estados Unidos y se extienden por todo el mundo.

A la mayoría de las personas nos gusta la música y bailar, y a un cierto porcentaje también le gusta grabarse y ser vistos por medio planeta y convertilo en un reto viral.

Hay muchos en las redes sociales, desde el que se baja del coche en marcha para moverse al ritmo de la canción de Drake, 'In my feelings', como el vídeo de Will Smith en Budapest. Lo importante es tener un escenario inesperado, un tema musical y un famoso que lo ponga de moda.