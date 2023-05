Así fue la entrevista con Mercedes Milá en la que Paco Umbral perdió los nervios: "He venido a hablar de mi libro"

Paco Umbral protagonizó uno de los momentos históricos en la televisión en el programa 'Queremos saber' presentado por Mercedes Milá al enfadarse en directo en el plató porque no habían hablado del libro que iba a presentar.

Hoy, 11 de mayo, Paco Umbral hubiera cumplido 91 años. Recordamos una de las frases más míticas dichas en un plató de televisión en los años 90: "yo he venido a hablar de mi libro". Si quieres saber cómo fue la entrevista con Mercedes Milá en la que el escritor perdió los nervios, no te pierdas el vídeo.

Francisco Pérez Martínez 'Paco Umbral' nace el 11 de mayo de 1932 en Madrid. Escritor y periodista, pasó gran parte de su infancia en Valladolid; luego se instaló en Madrid, donde colaboró con los principales diarios y revistas, y ganó una notable popularidad por el tono directo, irónico y no exento de provocación de sus artículos periodísticos.

En 1996 le otorgan el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en 1997 el Ministerio de Cultura le otorga el Premio Nacional de las Letras Españolas por el conjunto de su obra y en el año 2000 recibe el Premio Cervantes. Fallece el 28 de agosto de 2007.

Así fue el momento que se convirtió en historia de la televisión

El 21 de abril de 1993 Antena 3 emitió uno de los momentos más recordados de la historia de la televisión. Francisco Umbral acude al programa nocturno 'Queremos saber' presentado por Mercedes Milá. El escritor, que acababa de publicar su libro 'La década roja', acudía al programa para ser entrevistado.

Cuando quedaba poco para terminar el programa, Paco Umbral pierde la paciencia y suelta una de las frases más míticas de la televisión en los años 90.

"A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada", se quejaba.

A medida que hablaba, Paco Umbral se iba poniendo más alterado: "Por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y a abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy".