La artista serbia Marina Abramovic gana el premio Princesa de Asturias de las Artes 2021

El premio Princesa de Asturias de las Artes 2021 ha sido para Marina Abramovic. La artista serbia es una de las mayores representantes del arte de la 'performance' en la actualidad, y este año se ha llevado el premio de la XLI edición.

El pasado año este mismo premio se le concedió a los compositores Ennio Morricone y John Williams. Este galardón se otorga a "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la cinematografía, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas".

El premio de Artes es el primero de los 8 que se reparte cada año desde la Fundación Princesa de Asturias, y le siguen los premios de Comunicación y Humanidades el 19 de mayo, Ciencias Sociales el 26 de mayo, Deportes el 2 de junio, Letras el 9 de junio, Cooperación Internacional el 16 de junio, Investigación Científica y Técnica el 23 de junio y Concordia los días 29 y 30 de junio.

Abramovic, nacida en el año 1946 en Belgrado ha estado en el punto de mira debido a varias polémicas, siendo incluso acusada de adorar a Satán. Una de sus obras más conocidas es la de 'The artist is present', donde la propia artista estaba sentada en una silla del museo MoMA en la ciudad de Nueva York.

En él esperaba que asistentes se sentaran delante de ella y le miraran a los ojos. En ese momento se sentó Frank Uwe Laysiepen, compañero artístico y sentimental durante varios años de la artista, la imagen fue captada en directo y la emoción del reencuentro volvió el vídeo viral.

Marina Abramovic ya ha sido premiada con numerosos galardones como el León de Oro, XLVII Bienal de Venecia, New York Dance and Performance Award en 2003 o el International Association of Art Critics, Best Show in a Commercial Gallery Award en 2003 entre otros muchos.

La artista serbia ha afirmado que en sus performances es fundamental el intercambio emocional entre ella y el público, donde se busca encontrar una energía cuando su obra entra en interacción con el espectador.