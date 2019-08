La playa, el sol y sobre todo la mejor música serán los protagonistas en la edición más especial del festival. El festival Arenal Sound 2019 abre sus puertas del 30 de julio al 4 de agosto en la playa El Arenal de Burriana, en Castellón. Durante estos días pasaran por el festival 74 artistas. Las entradas se agotaron en tan solo 24 horas desde que salieron a la venta. Estos son los escenarios por los que pasarán cada día los siguientes grupos:

Martes, 30 de julio

- BEACH CLUB: Jaime Caravaca y Skam España.

- THUNDER BITCH STAGE: Carlos Sadness, Juancho Marqués y Cupido

- CUTTY SARK POOL STAGE: Wise Men Project.

Miércoles 31 de julio

- BEACH CLUB: Susi Caramelo y Ha nacido una estrella.

- THUNDER BITCH STAGE: Fundo& Baby Loud, Fernandocosta y The Zombie Kids.

- CUTTY SARK POOL STAGE: My Gal X

Jueves, 1 de agosto

- DESPERADOS STAGE: Dellafuente, La Pegatina, Karol G, Farruko y Oliver Heldens.

- NEGRITA STAGE: Zetazen, SFDK, Maikel Delacalle, Don Patricio y Les Castizos.

- THUNDER BITCH STAGE: Linqae, Dani Fernández, The Parrots, Ladilla Rusa, Hektor Mas y Gomad! & Monster.

- CUTTY SARK POOL STAGE: Cori Matius, Icanteachyou, Boccachicco y Manema.

Viernes, 2 de agosto

- DESPERADOS STAGE: Rayden, Dorian, Fangoria, Aniita y Martin Garrix.

- NEGRITA STAGE: Sofía Ellar, Zahara, Pignoise, Nancy Rubias, Luc Loren.

- THUNDER BITCH STAGE: Todo El Rato, King Jedet, Brisa Fenoy, El tío la careta, Flaca y Blackmamba.

- CUTTY SARK POOL STAGE: Agu Lukke, Borja Sant, We are not djs y Yahara.

Sábado, 3 de agosto

- DESPERADOS STAGE: Iván Ferreiro, Vetusta Morla, Thirty Seconds to Mars, Lola Índigo y ummet Ozcan.

- NEGRITA STAGE: Arnau Griso, Carolina Durante, Second, Ms Nina y Cat Dealers.

- THUNDER BITCH STAGE: Adala, Fusa Nocta, Muerdo, Peranoia, Brian Van Andel y Space Elephants.

- CUTTY SARK POOL STAGE: Jake Rello, Pitty Bernad, Say Yes Dj y Víctor Pérez.

Domingo, 4 de agosto

- DESPERADOS STAGE: Beret, Morat, Natos y Waor, C.Tangana y Don Diablo.

- NEGRITA STAGE: Zoo,Ayax y Prok, Toteking, Bad Gyal y Negrita Sound Talent.

- THUNDER BITCH STAGE: David Rees, Melo Moreno, Pol 3.14, Periferia Norte, Sandro Ávila y Hiddn & Dj JunioB2B.

- CUTTY SARK POOL STAGE: CLANDESTINO (Acceso con pulsera independiente)