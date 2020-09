Antonio Resines muy cabreado a la puerta de una oficina de la Seguridad Social: "Me niegan el paso"

El vídeo, con el monumental cabreo del conocido actor Antonio Resines, no deja de compartirse. Representa el malestar de muchas personas que durante días intentan ponerse en contacto vía teléfonica, web o presencial en las oficinas de la Seguridad Social para hacer sus trámites sobre ayudas, pensiones o jubilaciones.

El teléfono no te deja pedir cita previa

Es el caso del actor, de desde hace tiempo intenta resolver gestiones sobre su jubilación. Ante la imposibilidad de hacerlo por teléfono o Internet acude a una oficina que la Seguridad Social tiene en la calle Maldonado y donde "dan cita previa".

Allí, a la puerta, Resines pide que le graben su cabreo "para que llegue a todas las televisiones".

El actor describe la situación: "He solicitado hablar con el director de la sucursal, ¡pero me niegan el paso!, este edificio es público, es de la Administración del Estado" y continúa con un tono cada vez más encendido: "Te dicen que llames a un teléfono que no te deja pedir cita previa y te redirige a la web, pero en la web tampoco te lo permiten. Después vienes presencialmente y no puedes entrar sin cita previa y vuelven a redirigirte al teléfono"."

"Qué expliquen porque no se atiende a la gente"

"Me gustaría que alguien que tenga mando en plaza me contestase porque toda esta gente que está aquí, están esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero para cualquier tipo de prestación, jubilación, pensiones...".

Antonio Resines pide que se contrate más personal y al ministro del ramo "que ahora no sé quien es, probablemente Escrivá" que exlique porque no se atiende a la gente.

Resines termina su encendido mensaje con un: "Muchas gracias, un abrazo para toda España".