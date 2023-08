Antonio Banderas, a Antena 3 Noticias: "Tengo la impresión de que todavía no he hecho aquello por lo que se me recordará"

La Gala Starlite de Marbella cumple 14 ediciones y reúne a destacadas personaldades del mundo empresarial, social y cultural. El objetivo es recaudar fondos para el proyecto social de la fundación del grupo Starlite.

Como todos los años, la gala cuenta con el actor y director malagueño Antonio Banceras, al que Antena 3 Noticias ha tenido ocasión de entrevistarle. Sobre el festival, el director malagueño asegura que "se ha convertido en un clásico de los veranos, pero con un componente social muy importante".

Y es que el compromiso de Antonio Banderas en la Gala Starlite es total: "La palabra más importante es el compromiso adquirido", cuenta a Antena 3 Noticias. "Cuando todos los años nos reunimos el patronato y presentamos los resultados de lo que se ha obtenido durante todo el año todo depende de esta gala", dice Banderas. Y añade lo siguiente: "Hay una serie de objetivos importantes", ya que "la recaudación de fondos se divide para varias fundaciones".

En cuanto al sombrero que llevaba en la entrevista Antonio Banderas -y que ha hecho alusión el propio Matías Prats- Antonio Banderas asegura entre risas que se lo pone "por la ola de calor que estamos viviendo en España". Banderas dice que "hemos pasado mucho calor. Los 'smoking' en verano no son muy recomendables, entonces sugerí esto (el sombrero)".

Antonio Banderas cumplió 63 años el pasado jueves y afronta nuevos proyectos y retos profesionales en esta nueva etapa de su vida. "En estos momentos estoy haciendo una película en Londres. Mucha gente me dice cuando termino de hacer una película que 'ahora es momento de descansar'. Yo les digo que no, para mí descansar es estar ligado al teatro y a todas las actividades que están alrededor del mismo".

En Antena 3 Noticias también le hemos preguntado sobre si hay alguna posiblidad de que vuelva a reencarnar el papel que hizo en 'La máscara del Zorro', una de las películas con las que se consolidó como actor. "Habría alguna posiblidad, podríamos incluso plantearnos la posiblidad de hacer el personaje que interpretó Anthony Hopkins cuando hice mi primer 'Zorro'. Mientras me encuentre bien, sobre todo de cabeza y físicamente...".

Y conluye de la siguiente manera: "Siempre he tenido la impresión de que las mejores cosas están todavía por llegar y tengo todavía la impresión de que a pesar de lo larga que ha sido mi carrera todavía no he hecho aquello por lo que se me recordará".