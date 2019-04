Alejandro Sanz ha sacado un nuevo single con la cantante Camila Cabello. Tal y como anunció en su cuenta de Instagram, a las 22:00 horas ha estrenado 'Mi persona favorita', la nueva canción que forma parte de 'El Disco'. Ya se puede escuchar en plataformas como Youtube o Spotify.

"Yo lo tengo claro… ¿Y tú? ¿Quién es tu persona favorita? #MiPersonaFavorita es… ", ha escrito el cantante en su cuenta de Instagram.

Cada vez va quedando menos para conocer todas las canciones el nuevo disco de Alejandro Sanz, del que ya se han conocido temas como 'No tengo nada' y su colaboración con Nicky Jam en 'Back in the City'.