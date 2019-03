Ahorra en tus disfraces de Halloween con estas tres económicas ideas

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en el que las tradiciones se comparten entre países hasta volverse internacionales. Es el caso de Halloween, que ha conquistado al mundo, y que, por supuesto, los españoles celebramos cada año con más intensidad e ilusión.

Son muchos los que no se privan de gastarse una fortuna en su disfraz para ser los más originales de la fiesta, pero no es necesario invertir mucho para triunfar. Con motivo del Día Mundial del Ahorro, proponemos tres alternativas originales y baratas para ahorrar en tu disfraz:

Atracador de La Casa de Papel

La ya internacional serie española de Netflix “La casa de papel” ha sido un auténtico éxito dentro y fuera de nuestro país. Los protagonistas Berlín, Tokio, Río y el Profesor han cautivado a espectadores de todo el mundo. Sí quieres una vicotira asegurado en tu fiesta de disfraces, y no gastar mucho para conseguirlo, disfrázate de atracador. Sólo necesitas un mono de obrero rojo, una careta similar a la de los personajes y una pistola de plástico que puedes conseguir en cualquier “todo a 100”. Sí además te llenas los bolsillos de billetes del Monopoly, completarás tu look y le darás un toque más original.

Niño de IT

Otro éxito taquillero cinematográfico del año pasado fue la película IT. El mundialmente conocido payaso aterrorizó a los espectadores; y todos compadecimos al grupo de amigos al que persigue durante toda la película. Si quieres un disfraz sencillo y original, y no gastar absolutamente nada para conseguirlo, disfrázate del niño de IT. Sólo necesitas un chubasquero amarillo, unos leggins negros, unas botas de agua y un globo rojo. Sí no quieres que te falte ningún detalle, construye un barquito de papel y ¡listo para triunfar!.

Cisne negro

La película se llama igual que el nombre de nuestro disfraz, es un film dramático del director Darren Aronofsky. Podemos conseguir esta caracterización en unos simples pasos. Para la realización de la falda obtendremos un cordón. A él le uniremos, con nudos, tiras de papel tul negro y plumas, después lo ataremos a nuestra cintura. Nuestra parte de arriba consistirá en un 'body' o camiseta de tirantes negra a la que también le podemos pegar plumas. Y por último el rostro lo adornaremos con un antifaz, ya sea creado con cartulinas, tiras de adornos, purpurina... O simplemente dibujado con una pintura negra.