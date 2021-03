La agonía de Jordi Sánchez por las alucinaciones en la UCI con coronavirus: "Creí que mi hijo había muerto"

Jordi Sánchez sigue con su proceso de recuperación del coronavirus. La enfermedad le mantuvo 24 días en coma inducido en la UCI del Hospital Fundación Jiménez Díaz y ahora ha contado en una entrevista lo que recuerda de aquellos días en los que, según ha dicho, llegó a tener alucinaciones y pensó que uno de sus hijos estaba muerto.

La primera aparición en los medios del actor ha sido en el programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. Allí, ha contado los angustiosos días que pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos donde permaneció 24 días en coma. Según ha relatado, durante ese tiempo sufrió fuertes alucinaciones fruto de la medicación que le administraban y, por eso, llegó a creer que uno de sus hijos había muerto. Incluso, el actor recuerda haber estado preparando los papeles del entierro.

"Viví en un mundo paralelo durante esos 24 días. Fue terrible. Estaba tan drogado que pensaba que todo aquello era cierto. Las alucinaciones son más fuertes que los sueños. Me desperté súper triste y cuando me dijeron que no estaba muerto me puse a llorar", han sido las palabras con las que Sánchez se ha referido a la traumática experiencia.

También, ha contado cómo se sintió después de despertar: "no podía ni caminar ni hacer nada, ni siquiera escribir. A los dos días ya escribía y a los cuatro ya caminaba".

Contagio en un rodaje

El popular actor cree que se contagió durante el rodaje de una película. De hecho, días antes de que se conociera su estado de salud, compartió a través de su Instagram una fotografía junto a sus compañeros de reparto de una obra de teatro que iba a estrenar con el texto "PCR en regla". No obstante, durante la entrevista ha señalado que a pesar de los actores les hacen pruebas de manera muy regular, el riesgo 0 no existe porque tienen que trabajar sin mascarilla.

El actor continúa su recuperación

Jordi Sánchez ya lleva 10 días en su casa de Barcelona para acabar de recuperarse por completo del virus. Desde que se conoció su ingreso en el hospital, numerosos compañeros y seguidores del actor han expresado sus mejores deseos hacia él, unas muestras de cariño que continuaron una vez le dieron el alta. Ya fuera de peligro, Sánchez quiso agradecer a todo el personal sanitario sus cuidados durante ese tiempo y una de las primeras cosas que hizo fue reencontrarse con su compañera de reparto Nathalie Seseña, a la que le une una gran amistad.